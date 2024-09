ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville dans l'ouest de l'île de Montréal, fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes dans les deux directions

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle pour A-30 est, bretelle pour A-20 est et sortie 39 pour le boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, continuer jusqu'à la sortie 60 (A-13 nord).

En direction avenue Saint-Charles / chemin des Chenaux : sur l'A-30 est, vis la sortie 2 vers le boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est Les entrées en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux

Détour : via l'entrée pour A-40 ouest et bretelle pour A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs via l'A-13 sud (sortie 60) ou le boulevard Saint-Charles (sortie 50).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les entrées du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants La sortie 40 ( chemin de Senneville )

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique.



Risque important de congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

La population est invitée à utiliser le transport collectif et profiter des gratuités existantes. De plus, le péage sera suspendu sur l'autoroute 30 (pont Serge-Marcil) durant la fin de semaine afin d'offrir une alternative supplémentaire.

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 22 h à samedi 11 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction

Fermeture par défaut : les entrées de la rue Airlie et de la voie réservée pour la R-138 ouest. Détour : via avenue du Trésor-Caché, boulevard LaSalle, avenue Lafleur et rue Clément.

Travaux sous la responsabilité du MTMD.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 sur le pont - 1 voie par direction

Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

D'autres fins de semaine de travaux intensifs sont prévues au cours de l'automne. Pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Marathon de Montréal

Plusieurs rues seront fermées pendant les courses de samedi (5 et 10 km) et de dimanche (marathon). Pour consulter le site de l'événement.

Pour les heures de fermeture et d'ouverture sur le réseau municipal :

Waze - Info Traffic - Montréal Beneva Marathon.

Tunnel de Melocheville / R132

À Beauharnois, fermeture d'un tube et circulation en alternance dans l'autre, samedi (tunnel nord, direction ouest) et dimanche (tunnel sud, direction est), de 7 h à 17 h

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Autoroute 40

À Kirkland, sur l'A-40 en direction est, fermeture partielle de 1 voie sur 3 à la hauteur de l'entrée du chemin Sainte-Marie (km 48,5) de vendredi 23 h 59 à dimanche 23 h 59

Chemin de la Côte-de-Liesse Est / secteur rond-point Côte-de-Liesse

À Montréal, sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, au niveau de la bretelle pour A-40 est, fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Coupe des Présidents 2024

Du 24 au 29 septembre prochains, ce tournoi de golf prendra place à l'Île-Bizard. De la congestion est à prévoir dans le secteur. Consultez Québec 511 pour planifier vos déplacements et visitez les pages Web suivantes pour plus d'informations sur :

Les stationnements disponibles;

Le transport collectif;

Les déplacements possibles pour les résidents.

RAPPEL

Autoroute Bonaventure, secteur Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain, jusqu'à la fin septembre

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.-Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin novembre

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI. Pour consulter le site des travaux.

__________________________________________________________________________________________________

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durableRelations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724