Entraves majeures la fin de semaine du 11 avril sur les boulevards Masson et de l'Ormière dans le secteur de l'autoroute 40, à Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que, dans le cadre du projet de reconstruction des ponts et de la chaussée de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), entre l'autoroute Henri-IV (A-73) et le boulevard Neuvialle, à Québec, des entraves importantes sont requises sur les boulevards Masson et de l'Ormière du vendredi 11 avril au lundi 14 avril. Pendant cette période, le Ministère procédera à la démolition du pont situé sur l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), en direction est, au-dessus du boulevard Masson.

Entraves et gestion de la circulation

Du vendredi 11 avril, à 21 h, au lundi 14 avril, à 5 h 30

Boulevards Masson / de l'Ormière, entre les rues Morand et Armand-Viau

Fermeture complète de la chaussée; suivre les chemins de détour mis en place.

Pour les piétons et les cyclistes, un service de navette sera mis à leur disposition.

Autoroute Félix-Leclerc en direction est, entre l'autoroute Henri-IV et le boulevard Neuvialle

Fermeture d'une à deux voies sur trois.

Des ralentissements et de la congestion importante sont appréhendés dans ce secteur durant ces travaux intensifs. Le Ministère invite les usagers à planifier adéquatement leurs déplacements durant cette fin de semaine et à consulter le Québec 511 avant de prendre la route.

Rappelons que cet important chantier prévoit, d'ici 2026, la reconstruction complète de quatre structures situées au-dessus des boulevards Masson/de l'Ormière et de la rivière Saint-Charles, qui seront également élargies afin d'y aménager un accotement réservé pour les autobus (UAB).

Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère à l'adresse : www.quebec.ca/transports/projets-routiers/capitale-nationale.

