Entraves majeures au pont de l'Île-aux-Tourtes - Ajout de plus de 300 places de stationnement temporaires à proximité de la gare Vaudreuil d'ici la mi-mai

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la bonification des mesures d'atténuation en lien avec les entraves majeures au pont de l'Île-aux-Tourtes, avec l'ajout prochain de plus de 300 places de stationnement temporaires à proximité du terminus d'autobus et de la gare Vaudreuil.

Le stationnement actuel étant régulièrement au maximum de sa capacité, l'ajout de places temporaires permettra à encore plus de personnes d'avoir accès aux services bonifiés du train de la ligne 11 Vaudreuil/Hudson et d'autobus du secteur La Presqu'Île d'exo. Ces services sont actuellement offerts gratuitement par le gouvernement du Québec en raison des entraves majeures requises au pont de l'Île-aux-Tourtes.

Financés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et fruit d'une collaboration avec l'ARTM et la Ville de Vaudreuil-Dorion, les travaux d'aménagement commenceront dans les prochains jours, sur deux terrains à proximité de la gare Vaudreuil. Une signalisation sera ajoutée pour indiquer l'emplacement de ces stationnements, qui seront disponibles au moins pour le restant de l'année.

Gratuité en transport collectif

Des gratuités en transport collectif sont offertes aux usagers depuis décembre 2023 en raison des entraves majeures au pont de l'Île-aux-Tourtes.

Les usagers se déplaçant à partir des gares Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt et Île-Perrot reçoivent un titre de transport gratuit de deux passages « Tous modes ABC » afin d'effectuer leur trajet par train. Ces titres permettent également les correspondances nécessaires via les réseaux d'autobus et de métro et du REM. La distribution de ces titres est effectuée sept jours sur sept, en fonction de l'horaire de départ du train de la ligne 11 Vaudreuil/Hudson en direction de Montréal.

La validation du titre de transport remis gratuitement aux usagers est essentielle pour éviter une contravention. Ainsi, les usagers doivent valider le premier passage lorsqu'ils reçoivent le titre à la gare de train à l'aller, puis faire de même avec le deuxième passage lors du retour.

L'embarquement à bord de tous les autobus sur les lignes exo du secteur La Presqu'Île demeure également gratuit jusqu'à nouvel ordre.

Liens connexes

En savoir plus sur les projets de maintien et de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes ainsi que les mesures d'atténuation en place.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724