Ententes de développement culturel - Québec bonifie le soutien accordé à 7 municipalités et signe 1 nouvelle entente avec Kirkland

QUÉBEC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de sommes totalisant 159 692 $ pour 8 ententes de développement culturel dans les régions de Montréal, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Plus précisément, ces sommes constituent 7 majorations s'élevant à 109 692 $ pour 4 ententes dans la région de la Gaspésie et 3 dans la région du Bas-Saint-Laurent, ainsi que la signature de 1 nouvelle entente annuelle conclue avec la Ville de Kirkland à hauteur de 50 000 $.

Les ententes de développement culturel sont établies dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat et présentent une durée qui peut varier entre 1 an et 3 ans. Par ces ententes avec les municipalités et les MRC cosignataires, le ministère de la Culture et des Communications s'engage à financer généralement à 50 % des projets qui visent à promouvoir le développement culturel du territoire au bénéfice des citoyens et citoyennes.

Citation

« Les ententes de développement culturel représentent un important levier non seulement pour le développement des municipalités, mais aussi pour leur rayonnement culturel. Grâce à ce partenariat dynamique, le gouvernement finance, de concert avec les municipalités et les MRC, des manifestations culturelles nombreuses et variées qui apportent d'immenses bienfaits à nos concitoyennes et nos concitoyens et qui contribuent à rendre la culture accessible à toutes et à tous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le Ministère a conclu jusqu'à maintenant 206 ententes de développement culturel dans les 17 régions administratives du Québec, totalisant près de 25 M$. À ces ententes s'ajoutent celles de 2021-2024 avec les villes de Québec et de Montréal, dont les enveloppes respectives sont de 34 M$ et de 73,4 M$.

Tableaux récapitulatifs des sommes annoncées

Majoration des ententes de développement culturel 2022-2023 Région Municipalité ou MRC Majoration 2022-2023 Enveloppe initiale

(avant majoration) Financement total (majoration + enveloppe initiale) Gaspésie MRC de Bonaventure 11 066 $ 165 468 $ 176 534 $ MRC d'Avignon 9 750 $ 103 990 $ 113 740 $ MRC du Rocher-Percé 6 938 $ 102 000 $ 108 938 $ MRC de la Côte-de-Gaspé 6 938 $ 93 600 $ 100 538 $ Bas-Saint-Laurent Ville de Rimouski 12 500 $ 249 000 $ 261 500 $ MRC de Rivière-du-Loup 12 500 $ 55 000 $ 67 500 $ MRC de Rimouski-Neigette 50 000 $ 80 940 $ 130 940 $ Sous-total 109 692 $



Nouvelle entente de développement culturel 2022-2023 Région Municipalité Total Montréal Kirkland 50 000 $ Sous-total 50 000 $

Total des majorations et de la nouvelle entente de développement culturel 159 692 $



