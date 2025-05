Entente sur des mesures incitatives en Abitibi-Témiscamingue - Une avancée importante pour attirer et retenir les professionnelles en soins dans la région

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 mai 2025 /CNW/ - L'entente spécifique à la région de l'Abitibi-Témiscamingue, conclue le 16 mai dernier entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, permettra à la région de mieux faire face à la pénurie de main-d'œuvre infirmière et cardio-respiratoire, estime le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT).

« Après les annonces récentes de fermetures et de compressions et à l'aube de la période estivale, cette annonce amène une bouffée d'air frais, se réjouit le président de la FIQ-SISSAT, Jean-Sébastien Blais. Il aura fallu plusieurs mois de négociation, mais les mesures convenues permettront d'aller chercher de la disponibilité additionnelle chez les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes, d'attirer des professionnelles en soins dans la région et de combler un manque à gagner pour les infirmières praticienne spécialisées. »

L'entente, d'une valeur de 15 M$ sur 5 ans, comprend notamment :

Des incitatifs au temps supplémentaire, rehaussés en période critique;

Des primes pour les retraitées réembauchées;

Des forfaits d'installation;

Des bourses d'études pour les infirmières praticiennes spécialisées;

La création d'une mobilité intrarégionale.

« Nous espérons que ces mesures seront mises en place rapidement et efficacement afin que la région soit mieux préparée à la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante, prévu en 2026, car c'est une véritable tempête qui guette la région, poursuit M. Blais. La possibilité de bonifier l'entente chaque année d'ici 2028 nous permet d'espérer qu'une marge de manœuvre soit dégagée pour s'adapter aux nombreux défis qui nous attendent. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. »

Combler les besoins spécifiques en régions

Cette entente découle de la somme de 15 M$ sur 5 ans (2023-2028) allouée à l'Abitibi-Témiscamingue dans la dernière convention collective pour résoudre les enjeux persistants de main-d'œuvre.

« Pour la FIQ, il était extrêmement important d'aller chercher des sommes additionnelles pour des régions qui font face à des difficultés spécifiques, indique la présidente de la FIQ, Julie Bouchard. Au cours des deux dernières négociations, nous avons martelé que les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais et le Grand Nord devaient recevoir une attention particulière du gouvernement et cette enveloppe temporaire, bien qu'elle ne règle pas tous les problèmes, est un pas dans la bonne direction. Enfin, l'Abitibi-Témiscamingue pourra compter sur de nouveaux leviers pour mieux répondre aux besoins en santé de sa population. »

À propos de la FIQ-SISSAT

Le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue représente près de 1600 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires de l'Abitibi-Témiscamingue et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ. La FIQ représente 80 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Jean-Sébastien Blais, Président FIQ-SISSAT, Tél : 819 279-9245, [email protected]