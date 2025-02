NUNAVIK, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Mine Raglan et ses partenaires nunavimmiuts soulignent aujourd'hui le 30e anniversaire de l'Entente Raglan. Trois décennies après cette signature historique, la collaboration entre l'entreprise et ses partenaires demeure bien vivante et continue de générer des retombées tangibles pour les communautés inuites.

Signée en 1995, l'Entente Raglan a été l'une des premières ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) au Canada, marquant un tournant majeur tant pour l'industrie que pour les communautés inuites du Nunavik. Elle a permis d'établir un cadre ancré dans la reconnaissance des droits et de la culture, le respect mutuel et le dialogue continu. Depuis sa signature, Mine Raglan s'efforce de soutenir l'emploi et les entreprises inuites, de bâtir une relation de confiance grâce à une communication ouverte et d'exercer ses activités de manière responsable, dans le respect de l'environnement.

Mine Raglan est maintenant l'un des plus grands employeurs du Nunavik, l'embauche d'employés inuits représentant une masse salariale annuelle de 18 millions de dollars. Les entreprises inuites fournissent 25 % de biens et services de la minière, stimulant ainsi la croissance économique locale. L'Entente comprend également un volet financier, incluant un partage des profits avec les communautés locales inuites. Parmi les autres initiatives découlant de l'Entente visant à soutenir le développement socio-économique du Nunavik, on compte le programme de dons Akkivik, qui a permis de verser plus de 1,4 million de dollars à des initiatives communautaires, ainsi que des bourses d'études postsecondaires pour les étudiants inuits, avec près de 600 000 $ de bourses d'études accordées à ce jour.

« Ensemble, nous avons fait preuve d'innovation et d'ouverture pour intégrer la culture inuite et l'importance du territoire dans nos activités minières », déclare Jean-François Verret, vice-président de Glencore Nickel - Mine Raglan. « L'Entente Raglan est bien plus qu'un simple contrat -- c'est notre permis social d'opérer. Elle constitue le fondement de la stratégie de Mine Raglan, basée sur des engagements clairs envers les communautés, mais avant tout, sur notre dévouement à les honorer au quotidien. Nous sommes fiers des progrès réalisés avec nos partenaires et des résultats concrets de l'Entente. »

Avec la transformation des réalités inuites et l'évolution des attentes générationnelles, Mine Raglan demeure engagée à innover.

« En 1995, nous avons signé cet accord pour nous assurer que l'entreprise laisse un héritage durable aux générations futures, bien au-delà de la durée de vie de la mine », déclare Pita Aatami, président de Makivvik. « Le travail doit se poursuivre et les façons de faire doivent continuer d'évoluer et de s'améliorer dans le but non seulement d'atteindre notre objectif, mais aussi de dépasser nos cibles en matière d'emploi et de faire en sorte que les entreprises des communautés profitent des possibilités de contrats générées par les activités de la mine. »

« Le programme Akkivik est un exemple clair de la façon dont l'Entente Raglan apporte des avantages concrets à notre communauté », déclare Maggie Q. Saviadjuk, mairesse de Salluit. « En tant que gardiens du territoire situé à proximité de la mine - nos terrains de chasse traditionnels - il est essentiel que notre partenariat continue à soutenir des initiatives qui renforcent notre communauté et protègent notre mode de vie. »

« Pour sa part, Qiallak Nappaaluk, mairesse de Kangiqsujuaq, souligne que « l'Entente Raglan ne se résume pas à un engagement pour le « ici et maintenant », elle incarne aussi une vision à long terme. Grâce au dialogue constant avec Mine Raglan, nous collaborons déjà au sein du Comité de fermeture pour anticiper la vie après la mine et garantir que notre communauté soit pleinement prête pour l'avenir, bien que la mine prévoie poursuivre ses activités pour encore au moins 20 ans. »

En ce 30e anniversaire, Mine Raglan réaffirme son engagement envers les signataires de l'Entente Raglan, pour continuer à bâtir ensemble un avenir durable pour les communautés inuites et le territoire.

