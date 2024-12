Entente Québec et Terre-Neuve-et-Labrador sur l'énergie : un accord stratégique pour l'avenir des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue l'entente entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador annoncée aujourd'hui. La réalisation des projets hydroélectriques de Gull Island et de Churchill Falls 2 permettrait de combler une part importante des besoins énergétiques du Québec. Les entreprises pourront en bénéficier afin d'aller de l'avant avec de nouveaux projets de développement et de décarbonation.

Selon la FCCQ, le fait que les entreprises n'aient pas accès à l'énergie dont elles ont besoin constitue un frein majeur à leur croissance et à notre capacité à attirer les investissements étrangers. En sécurisant et en augmentant notre approvisionnement en électricité renouvelable, le gouvernement pose les fondations d'un avenir énergétique durable et prospère.

En parallèle, la Fédération souligne que l'augmentation de la production d'électricité aura inévitablement des répercussions sur les tarifs. Elle demande au gouvernement de s'assurer que les entreprises aient accès à de l'énergie renouvelable à des tarifs concurrentiels. En effet, elles sont soumises à une concurrence internationale féroce, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine et la menace tarifaire.

« On tient à féliciter Hydro-Québec et le gouvernement du Québec pour cette entente historique qui permettra à nos entreprises partout en région d'avoir accès à l'énergie dont elles ont besoin pour réaliser leurs projets d'investissements et de décarbonation. Toutefois, les tarifs d'électricité font partie des leviers de compétitivité du gouvernement. Il doit s'assurer de maintenir cet avantage au bénéfice des entreprises établies au Québec, » affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

