Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - Inauguration du projet d'habitation Le Chevalier à Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - De concert avec les gouvernements du Québec et du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Lac-Mégantic, la SADC de la région de Mégantic, Hydro-Québec et les Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 inaugurent Le Chevalier, un immeuble de 21 logements sociaux et abordables répartis sur 3 étages. Ce bâtiment unique au Québec, doté de technologies innovantes, dont le coût de réalisation avoisine 10,5 M$, a été réalisé dans le cadre de l'entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

En plus de répondre à un besoin criant de logements abordables, Le Chevalier sera un pôle important pour les activités communautaires locales. Outre les logements, l'immeuble des Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 comprend aussi une salle communautaire au rez-de-chaussée. Tous les logements sont accessibles et adaptés pour les personnes à mobilité réduite. L'immeuble affiche complet depuis juillet 2024.

Le montage financier regroupe des investissements du gouvernement du Québec (4,3 M$, incluant une part provenant du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic), du gouvernement du Canada par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, du Fonds pour le logement abordable (FLA) et de DEC Canada (3,07 M$), de la Ville de Lac-Mégantic (1,3 M$), des Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 (760 000 $), d'Hydro-Québec (600 000$ et 450 000$ en recherche et expertise technique), du Fonds de solidarité FTQ (350 000 $), de la SADC de la région Mégantic (100 000 $) et de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit (33 000 $).

Un bâtiment prônant l'efficacité énergétique

Faisant partie du premier microréseau électrique du Québec, le bâtiment, avec son caractère innovant, vise les principes fondamentaux de la transition énergétique en misant sur l'efficacité énergétique ainsi que sur l'ajout de technologies pour ses locataires.

La ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le député de Mégantic et président du caucus du gouvernement, M. François Jacques, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin, la directrice Solutions innovantes - Réseau distribution et clients chez Hydro-Québec, Mme Maude Gauthier, la vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Marianne Duguay, les représentants des Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043 MM. Richard Boulanger, Denis Lacroix et Benoit Vachon, et le directeur général de la SADC de la région de Mégantic, M. Marc Cantin, sont fiers de procéder à cette inauguration.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 250 logements sociaux ou abordables sont prévus être réalisés d'ici 2027. Les projets seront majoritairement des nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire davantage et plus rapidement, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ nous mène aujourd'hui à inaugurer un autre projet important. C'est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec le gouvernement du Canada, les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est l'un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fier de constater que nous utilisons toutes les ressources à notre portée pour améliorer la qualité de vie des familles à faible revenu de la région de l'Estrie. L'apport des Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043, combiné à la contribution des gouvernements, de la Ville de Lac-Mégantic et de l'ensemble des partenaires, montre que nous pouvons être agiles et joindre nos forces pour bâtir des milieux de vie de qualité. »

François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 21 nouveaux logements abordables à Lac-Mégantic pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne à Lac-Mégantic ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead

« Le Chevalier est un projet structurant pour notre communauté et innovant pour l'avenir écologique. Ce projet était très attendu dans notre ville et nous sommes heureux de faire partie des nombreux partenaires qui y ont cru. Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau bâtiment qui répond en tous points à notre vision de construire un centre-ville animé, habité et écoresponsable. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

« Ce bâtiment est le premier au Québec où l'on trouve des logements sociaux et abordables dotés d'un tel éventail d'équipements et de technologies. Le Chevalier est équipé de panneaux solaires hybrides, d'accumulateurs thermiques locaux, de thermopompes. Hydro-Québec accompagnera les résidents, en travaillant conjointement avec les gestionnaires de l'édifice, pour évaluer la capacité de ces équipements à accroître l'efficacité énergétique du bâtiment et à contribuer à la gestion de la pointe. »

Maude Gauthier, directrice Solutions innovantes - Réseau distribution et clients chez Hydro-Québec

« Nous jouons un rôle concret en immobilier durable et nous travaillons activement à accélérer les mises en chantier. L'annonce du jour témoigne qu'en mettant la main à la pâte et les dollars nécessaires, les logements sortent de terre. Le projet Le Chevalier, en plus d'être abordable, intègre d'importants critères d'immobilier durable, ce qui répond doublement à nos objectifs. »

Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes particulièrement fiers de voir notre contribution financière se matérialiser dans cette salle communautaire, un espace qui deviendra sans aucun doute un lieu de rassemblement et de partage pour tous les résidents. »

Marc Cantin, directeur général de la SADC de la région de Mégantic



« Se retrouver ici ensemble est fort de sens. La reconstruction d'une salle ainsi que de logements pour la communauté est une grande fierté pour les Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès. Nous avons trouvé des partenaires privilégiés qui nous ont insufflé le souhait de réaliser un projet de cette envergure - ce projet revêt une énorme force, celle de toute une communauté. »

Benoit Vachon, Chevaliers de Colomb Sainte-Agnès de Lac-Mégantic conseil 2043

Faits saillants :

Les personnes qui s'établiront dans 11 de ces logements pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), si elles y sont admissibles, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide financière est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Lac-Mégantic.





Le FLA offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.





Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 G$. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.





L'édifice est doté de thermopompes, de panneaux solaires double face permettant de produire de l'électricité et de préchauffer l'eau domestique, d'accumulateurs thermiques permettant de contribuer à la gestion de la pointe en hiver, de l'éclairage LED et d'un système de contrôle à la fine pointe de la technologie.





Les technologies intégrées au bâtiment constituent une première au Québec, car combinées entre-elles, elles devraient permettre des économies sur la facture des occupants. Des activités de recherche sont prévues pour mieux comprendre leurs mécanismes d'adoption dans le but de les reproduire dans d'autres bâtiments de la même catégorie.

