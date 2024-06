MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec le Fonds de solidarité FTQ, annoncent la construction de 1 000 nouveaux logements sociaux ou abordables d'ici les trois prochaines années. Ceux-ci verront le jour dans le cadre de l'entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

Le financement gouvernemental de ces 1 000 nouveaux logements est lié aux 900 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements de 900 M$ annoncés par le Québec lors de sa mise à jour économique de l'automne 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, et la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Mme Janie C. Béïque, sont fiers de procéder à cette annonce au siège social du Fonds de solidarité FTQ.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

En 2022, le gouvernement du Québec a confié 175 M$ au Fonds de solidarité FTQ, auxquels celui-ci a ajouté 75 M$, pour la création d'un véhicule permettant de financer 1 000 projets d'habitation sociaux ou abordables. Les organismes porteurs des projets tels des OBNL, des coopératives et des offices d'habitation s'engageaient à livrer les logements sur un horizon de 3 ans et à en assurer l'abordabilité pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ qui assume la gestion de cette entente a rapidement dépassé l'objectif. Devant cette efficacité et en réponse aux besoins du marché, en décembre 2023, Québec a bonifié de 43,75 M$ l'enveloppe initiale afin que soient construits 250 logements abordables additionnels.

La construction des 1 000 nouveaux logements annoncés aujourd'hui s'ajoute à la feuille de route du Fonds de solidarité FTQ, qui a désormais pour objectif la création de 2 250 logements sociaux ou abordables d'ici 2027. Les projets seront majoritairement des nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

La gestion de ces ententes est assumée par l'équipe du Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui a mis en place un processus de gouvernance rigoureux de l'analyse des projets incluant leur coût de réalisation et la vérification diligente jusqu'à leur approbation par ses instances décisionnelles permettant aux porteurs des projets de bénéficier d'une subvention du gouvernement et d'un prêt de capital patient du Fonds de solidarité FTQ.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à créer plus de logements accessibles à Montréal et partout au pays. Grâce à notre collaboration avec le gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, des milliers de Québécois et Québécoises à faible revenu pourront obtenir un chez-soi de qualité et abordable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire davantage et plus rapidement, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec le gouvernement du Canada, les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. Ce partenariat m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats pour que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La pénurie de logements et la crise de l'abordabilité touchent directement les Montréalaises et les Montréalais, qui ont trop souvent de la difficulté à trouver un logement adéquat et qui respecte leur capacité de payer. C'est pourquoi la Ville de Montréal a mis en place une série de mesures robustes pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais, plus rapidement. Les 1 000 nouveaux logements abordables annoncés aujourd'hui témoignent de la nécessité de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des paliers pour atteindre notre objectif d'offrir 20 % de logements hors marché à Montréal d'ici 2050. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Il y a plus de 30 ans, le Fonds et le Fonds immobilier ont fait le choix d'appuyer le développement et le maintien de logements abordables, sociaux et communautaires. Depuis, nous avons contribué à plus de toits pour des familles partout au Québec. C'est pourquoi aujourd'hui je suis très fière d'annoncer notre engagement à réaliser 1000 nouveaux logements sociaux ou abordables avec l'appui financier des gouvernements du Canada et du Québec. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

Faits saillants :

Les personnes qui s'établiront dans ces logements pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, si elles y sont admissibles, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide financière est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille le projet d'habitation.

Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , dont 900 M$ destinés au Québec. Il vise à accélérer la construction de 100 000 logements à l'échelle du pays.

, dont 900 M$ destinés au Québec. Il vise à accélérer la construction de 100 000 logements à l'échelle du pays. Le FACL encourage les administrations locales à mettre en œuvre des initiatives durables qui réduisent les obstacles à l'offre de logements et aux approbations des projets d'aménagement. À long terme, il vise à rendre le logement plus abordable pour les gens au Canada .

