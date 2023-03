THE WOODLANDS, Texas, le 1er mars 2023 /CNW/ - Excelerate Energy, Inc. (la « Société » ou « Excelerate ») (NYSE : EE) et Venture Global LNG ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) de 20 ans. En vertu de l'entente de vente et d'achat, Excelerate achètera 0,7 million de tonnes métriques par an (TMPA) de GNL sur une base franco à bord (FAB) à partir de son installation d'exportation de GNL située dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane.

« Nous sommes fiers de conclure ce nouveau partenariat stratégique avec Venture Global, qui appuie nos efforts visant à améliorer la sécurité énergétique et à accélérer la transition énergétique en livrant du gaz naturel à nos clients partout dans le monde, a déclaré Steven Kobos, président et chef de la direction d'Excelerate. Cette entente est une étape importante pour Excelerate, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. L'établissement d'un portefeuille d'approvisionnement diversifié en GNL avec de solides partenaires comme Venture Global nous permettra d'offrir des produits plus souples et plus rentables aux clients actuels et nouveaux sur les marchés en aval. »

« Venture Global est ravie de lancer cette nouvelle collaboration avec Excelerate, un chef de file de l'industrie de la FSRU, à titre de premier fournisseur de GNL à long terme, a déclaré Mike Sabel, président-directeur général de Venture Global. Leur prévoyance et leur travail transformationnel visant à apporter une infrastructure énergétique essentielle aux marchés du monde entier ont permis à des pays d'Europe, du Sud mondial et du monde en développement de passer du charbon au gaz naturel tout en sortant des millions de personnes de la pauvreté énergétique. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pendant de nombreuses années en tant que partenaires stratégiques pour alimenter ces marchés diversifiés à l'échelle mondiale. »

À PROPOS D'EXCELERATE ENERGY

Excelerate Energy, Inc. est une entreprise américaine de GNL située à The Woodlands, au Texas. Excelerate change la façon dont le monde accède à des formes d'énergie plus propres en fournissant des services intégrés le long de la chaîne de valeur du GNL dans le but d'offrir aux clients des solutions de GNL fiables et rapides sur le marché. La société offre une gamme complète de services de regazéification souples, des FSRU au développement de l'infrastructure en passant par l'approvisionnement en GNL. Excelerate a des bureaux à Abu Dhabi, Anvers, Boston, Buenos Aires, Chattogram, Dhaka, Doha, Dubaï, Helsinki, Hô Chi Minh-Ville, Manille, Rio de Janeiro, Singapour et Washington, DC. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.excelerateenergy.com.

À PROPOS DE VENTURE GLOBAL LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et de stockage du carbone (SCC) dans chacune de ses installations de GNL. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.venturegloballng.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué comprend certains énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant la stratégie et les plans d'affaires d'Excelerate, dont la diversification de son portefeuille d'approvisionnement en GNL, et les objectifs de gestion pour les opérations futures sont des énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des jugements au sujet d'événements futurs et de conditions économiques qui peuvent ou non être exacts ou qui se produisent nécessairement et qui, en raison de leur nature, sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des éventualités importants, y compris les facteurs de risque qu'Excelerate indique dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, dont bon nombre échappent au contrôle d'Excelerate. Les résultats, les événements et les circonstances reflétés dans les énoncés prospectifs peuvent ne pas être atteints ou se produire, et les résultats, les événements ou les circonstances réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne concernent que les événements à la date à laquelle les énoncés sont faits. Excelerate ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse pour tenir compte des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse ou pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

