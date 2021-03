Une première collaboration menée avec succès

GESPEG-KANESATAKE, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les nations Mohawk de Kanesatake et Micmaque de Gespeg sont heureuses d'annoncer que la première phase de leur entente de vaccination conjointe a été couronnée de succès.

Au cours des prochains jours, plus de 250 membres de Gespeg habitant la grande région de Montréal pourront recevoir une première dose de vaccin contre la Covid-19 à même les infrastructures de Vaccination de Masse de Kanesatake, grâce à une collaboration exceptionnelle.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'ouverture du Grand Chef Simon en cette période difficile. Avec toutes les restrictions sanitaires actuelles, il nous a offert un moyen sûr et efficace de protéger la santé de nos membres en les prenant en charge pour la vaccination. Nous le remercions de ce geste de solidarité inter-nations et nous sommes fiers de cette entente historique. Merci également au Conseil Mohawk de Kanesatake à l'unité d'Intervention d'Urgence de Kanesatake ainsi qu'à notre conseillère de Montréal, Nadia Robertson, qui a facilité l'entente entre nos deux communautés. Cette collaboration exceptionnelle n'aurait pu avoir lieu sans le support de notre équipe de santé, menée avec professionalisme par notre coordonnatrice Marlène Jeannotte, appuyée par la conseillère Samuelle Boulet. À tous et à toutes, We'lalin. » a déclaré le Chef de la Nation Micmac de Gespeg, Terry Shaw.

Le Grand Chef Simon a pour sa part déclaré « Nous sommes heureux d'être en position de fournir une assistance aux membres de la nation de Gespeg et sommes conscients des difficultés que peuvent parfois rencontrer les membres des Premières Nations lorsqu'ils tentent d'accéder à des services de santé culturellement sensibles en milieu urbain. Il est important pour nous de souligner que cette collaboration est possible en partie grâce aux efforts du Gouvernement Trudeau pour les ressources allouées à Kanesatake, nous permettant ainsi de faire face à la pandémie, au Gouvernement Legault pour leur compréhension et compassion lorsque Kanesatake a dû prendre les mesures nécessaires pour protéger notre peuple, et à Dr Éric Goyer, Directeur de la Santé Publique des Laurentides et son équipe pour leur soutien et participation active tout au long de la dernière année. Kanesatake a également pu compter sur une équipe stable et solide de professionnels, avec à sa tête la Commandante d'Incident et Vice Cheffe Patricia Meilleur. Ce partenariat historique entre Nations se cadre parfaitement dans un processus de guérison et de réconciliation, tout en créant des liens inter-culturels, et ce, dans le respect de l'auto-détermination des Nations autochtones. »

« Je tiens à féliciter les nations Mohawk de Kanesatake et Micmaque de Gespeg pour leur partenariat en matière de vaccination. Tout au long de la pandémie, les leaders et responsables de la santé autochtones ont été à l'avant-garde de la réponse à la COVID-19. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en partenariat avec les partenaires autochtones, la province du Québec et les autorités sanitaires locales. Il s'agit là d'un excellent exemple de la manière dont nous vaincrons cette pandémie, soit en travaillant ensemble. » - Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones.

Les médias sont invités à la conférence de presse qui se fera sur le site de la Clinique de Vaccination de Masse de Kanesatake (école primaire Rotiwennakehte - 407 rue Saint Michel, Kanesatake) ce dimanche 28 mars à 13h30. Veuillez porter un masque et respecter la distanciation sociale.

Sur place :

Grand Chef Serge Otsi Simon (Conseil Mohawk de Kanesatake )

) Commandante d'Incident de l'ERU et Vice-Chef Patricial Meilleur (Conseil Mohawk de Kanesatake )

(Conseil Mohawk de ) Chef régional Ghislain Picard (APNQL)

(APNQL) Ministre des Affaires Autochtones l'Honorable Ian Lafrenière (Québec)

Conseillère Nadia Robertson (Gespeg)

(Gespeg) Ex-Cheffe Manon Jeannotte (Gespeg)

En attente de confirmations:

Chef Terry Shaw (Gespeg)

(Gespeg) Chef John Martin (Gesgapegiag)

