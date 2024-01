Entente de principe rejetée chez Air Transat

MONTRÉAL, le 2 janv. 2024 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) annonce que ses 2100 membres agents de bord d'Air Transat ont rejeté l'entente de principe conclue le 14 décembre dernier. En assemblées générales du 20 au 23 décembre, ils ont voté à 98,1 % pour la refuser, à un taux de participation de 87 %. L'insuffisance des augmentations salariales, en lien avec le coût de la vie et la stagnation de la rémunération des années précédentes, en est la raison principale.

L'entreprise et le syndicat prévoient maintenant reprendre les négociations cette semaine, à compter de mercredi. Vu l'insatisfaction particulièrement élevée des membres, il sera toujours possible que le syndicat dépose un avis de grève.

« Les agents de bord d'Air Transat nous ont dit clairement que cette entente ne serait pas parvenue à réduire la souffrance et l'insécurité financière qu'ils et elles vivent quotidiennement. Nous retournons sans délai à la table de négociation afin de conclure une entente qui correspondra à leurs besoins. Il faut se rappeler aussi qu'ils et elles sont les plus performants de l'industrie », a expliqué Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP.

À noter que jusqu'à nouvel ordre, le syndicat n'émettra aucun commentaire pour laisser place à la négociation.

La convention collective de ces agents de bord basés aux aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ) est arrivée à échéance le 31 octobre 2022. La négociation a commencé officiellement le 27 avril 2023.

Le 27 novembre dernier, le SCFP a annoncé qu'ils se sont dotés d'un mandat de grève à la quasi-unanimité, soit par un vote à 99,8 % lors d'assemblées générales, de loin le plus haut résultat de l'histoire de la composante Air Transat du SCFP. En cas de grève, il faut prévoir que la totalité des vols seront annulés.

La question du travail non payé est également objet de la négociation en cours. Plus de détails à ce sujet sont disponibles à https://travailnonpaye.ca/

La composante Air Transat fait partie de la Division aérienne du SCFP, qui représente plus de 18 500 agents de bord chez Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, WestJet, Encore, Calm Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines, PAL et Pascan.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

