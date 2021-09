Entente de principe ratifiée pour les cols blancs de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM-SCFP 429) a tenu hier une assemblée générale virtuelle afin de ratifier l'entente de principe intervenue avec la Ville de Montréal le 8 juillet dernier.

Les cols blancs étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.

D'une durée de six ans, la nouvelle convention prévoit des hausses salariales équivalentes à 10 % pour les années 2019 à 2023.

À cela s'ajoute en 2024 une hausse salariale d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,15 % selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour Montréal. Pour l'année 2025, une hausse salariale d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,5 % selon l'IPC de Montréal est prévue.

Plus de 1700 membres présents ont voté à 79 % pour l'acceptation de cette entente. Il est à noter que celle-ci sera soumise pour adoption au conseil municipal le 15 septembre prochain et qu'elle permettra l'atteinte d'un salaire minimum de 15 $ l'heure pour tous les cols blancs.

À propos du SFMM

Le SFMM-SCFP 429 représente près de 10 000 salarié(e)s cols blancs municipaux et paramunicipaux qui travaillent tant à la Ville de Montréal et dans onze municipalités reconstituées de l'île de Montréal qu'au sein de sociétés paramunicipales et en commandite. Le SFMM est le plus important syndicat du secteur municipal au Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

