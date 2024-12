Entente de principe pour les intervenantes en CPE

L'entente sera présentée aux syndicats et soumise au vote

MONTRÉAL, le 22 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce aujourd'hui qu'une entente de principe est intervenue à la table de négociation entre celle-ci et le ministère de la Famille (MF) pour le secteur des centres de la petite enfance (CPE).

Rappelons que la FIPEQ-CSQ avait déposé ses demandes dès septembre 2023, mais la réelle négociation n'a pu commencer qu'en mai 2024 lorsque le gouvernement a finalement déposé ses offres. La FIPEQ-CSQ s'était d'ailleurs mobilisée pour pousser le gouvernement à agir enfin et débuter la négociation.

« Après une accélération des négociations cette fin de semaine, nous avons enfin conclu une entente de principe. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres pour leur mobilisation, qui a été essentielle afin de faire bouger le gouvernement. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les parents pour leur soutien. Malgré les moyens de pression exercés, nous avons senti leur présence et leur appui. Ils sont bien placés pour savoir que le réseau de la petite enfance et ses CPE sont des joyaux québécois qu'il faut absolument soutenir. En CPE, chaque personne de l'équipe est précieuse pour les enfants. Nous pensons d'emblée aux éducatrices, mais il ne faut pas oublier les éducatrices spécialisées, les responsables en alimentation, les agentes de conformité, les commis comptables, les agentes-conseils en soutien pédagogique et technique, les adjointes administratives, les secrétaires-réceptionnistes ainsi que les préposées qui jouent toutes un rôle dans le bon fonctionnement du service. L'entente n'arrive pas trop tôt alors que les difficultés du réseau sont grandement liées à une rémunération et des conditions de travail qui ne sont simplement pas attractives actuellement », précise Madame Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

L'entente de principe sera présentée aux syndicats au tout début du mois de janvier 2025. À la suite de cette présentation, les syndicats soumettront l'entente aux membres lors d'assemblées générales prévues début 2025 afin qu'elles puissent se prononcer. Dans l'intervalle, la FIPEQ-CSQ suspend le mandat de grève de six jours qu'elle avait entre les mains.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Source : Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

X : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements : Patrick Jasmin, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514 219-3059, Courriel : [email protected]