Entente de principe pour le personnel de soutien scolaire dans les écoles francophones

SURREY, BC, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Le 27 juin, la section locale 4227 du SCFP, qui représente plus de 400 membres du personnel de soutien au Conseil scolaire francophone (DS93) de la Colombie-Britannique, a conclu une entente de principe, à la suite de six séances de négociation qui ont débuté en mai.

« Bien que nous n'ayons pas réussi à faire des progrès dans tous les champs jugés prioritaires par nos membres, nous sommes ravis d'avoir décroché des gains pour certains de nos travailleurs précaires », explique la présidente du SCFP 4227, Francine Brisson.

Elle estime que les négociations se sont déroulées dans le respect et sur un ton amical, mais non sans difficultés : « Nous aurions pu faire mieux pour nos membres si les fonds disponibles pour la négociation locale avaient été moins restrictifs. »

L'entente de principe inclut aussi l'accord-cadre provincial approuvé par le Conseil des Présidents des sections locales scolaires en septembre. L'accord actuel arrive à échéance le 30 juin 2019. Une fois ratifiée par les sections locales du SCFP et les conseils scolaires, la convention collective sera en vigueur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

Les détails de l'entente de principe ne seront disponibles qu'après sa ratification par toutes les parties, ce qui devrait se faire début juillet.

Les membres du SCFP 4227 offrent une grande variété de services dans les écoles francophones de la Colombie-Britannique. Ils sont aides-enseignants, intervenants auprès des jeunes et des Autochtones, employés de bureau, informaticiens, travailleurs du programme Franc-Départ, travailleurs en soutien administratif et intervenants auprès des élèves et familles immigrantes. Ils soutiennent 6 000 élèves de la maternelle à la douzième année dans 41 écoles francophones de la province.

Pour en savoir plus sur les membres du SCFP qui travaillent dans le secteur scolaire, visitez le site Web bcschools.cupe.ca.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Francine Brisson, présidente du SCFP 4227 : 604-816-7443; Janet Szliske, conseillère en communications au SCFP : 604-454-7293

