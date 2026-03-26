Entente de principe entre les avocats et notaires de la fonction publique et le gouvernement

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, LANEQ annonce qu'une entente de principe a été conclue avec le gouvernement pour le renouvellement de la convention collective des avocats et notaires de la fonction publique.

Cette entente, qui porte sur la période débutant le 1er avril 2023, vise près de 1 200 avocats et notaires à l'emploi de la fonction publique répartis dans une quarantaine de ministères et organismes publics.

Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 7 avril 2026 afin de présenter le contenu de l'entente aux membres, lesquels seront appelés à se prononcer par vote.

Conformément aux pratiques en vigueur, le contenu de l'entente de principe demeure confidentiel jusqu'à l'issue du processus de ratification.

SOURCE Les avocats et notaires de l'État québécois

Renseignements : Mme Isabelle Renaud, [email protected]