Entente de principe entre le gouvernement fédéral et la nation Wet'suwet'en - Il faut soutenir les entreprises dans un retour à la normale qui prendra du temps, rappelle la FCCQ

MONTRÉAL, le 1er mars 2020 /CNW Telbec/ - Réagissant à l'annonce qu'une entente de principe aurait été conclue entre les négociateurs du gouvernement fédéral et les chefs héréditaires wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a rappelé qu'il faudra plusieurs jours pour que l'économie canadienne retrouve son plein dynamisme.

« Cette annonce d'une entente est un pas important dans la reprise du cours des affaires », souligne Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Lorsque les barricades seront levées et que les trains recommenceront à circuler, il faudra d'abord rattraper le temps perdu et mener à destinations les marchandises qui se sont accumulées à divers endroits, dont au Port de Montréal. »

Pour cette raison, la FCCQ maintient sa demande au gouvernement fédéral de trouver des mesures pour accompagner la reprise économique et soutenir les entreprises qui ont subi les impacts des blocages ferroviaires, qui en sont aujourd'hui à la 25e journée. « Nous espérons que cette entente, qui doit être étudiée par la nation wet'suwet'en, mènera au démantèlement rapide des barrages de voies ferrées et ce, au bénéfice de toutes les communautés touchées », conclut Charles Milliard.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

