Entente de principe des employés du secteur aquatique de la Ville de Québec

QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Une bonne nouvelle pour l'été ! Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, le Syndicat canadien de la fonction publique Section locale 4528 (SCFP) du secteur aquatique et la Ville de Québec sont heureux d'annoncer qu'une entente de principe est intervenue le vendredi 27 mai 2022.

« Nous sommes ravis pour ces salariés. C'est une preuve de plus que la négociation de bonne foi produit des résultats fructueux pour l'ensemble des parties », de commenter Dominic Morin, conseiller syndical du SCFP.

L'entente vise le renouvellement de la convention collective pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

La Ville et le Syndicat ont convenu de ne pas dévoiler ni commenter le contenu de l'entente de principe avant que les employés du secteur aquatique en aient pris connaissance en assemblée générale.

La date de l'assemblée est le 20 juin prochain.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activités, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

