Entente de principe adoptée chez Locweld - Un nouveau syndicat découvre la « manière CSN »

BROSSARD, QC, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Nouvellement syndiqués à la CSN, les membres de l'Union des travailleuses et travailleurs de Locweld-CSN étaient réunis en assemblée générale, le samedi 16 juillet 2022, afin de se prononcer sur une entente de principe intervenue entre les parties. La satisfaction était grande au sein du comité exécutif du syndicat, puisque l'entente a recueilli l'approbation de 89,5 % des membres présents à l'assemblée. Pour Wayne Gloutney, président par intérim de l'UTTL-CSN, « il ne fait aucun doute qu'une bonne partie de nos objectifs ont été atteints dans le cadre de cette négociation. On ne peut pas tout avoir du premier coup, mais on a fait un pas gigantesque dans la bonne direction ».

À l'issue de cette négociation, les membres de l'usine produisant les pylônes d'acier des réseaux électriques verront leurs conditions de travail majorées de façon significative. Les salaires, notamment, seront augmentés d'une moyenne de 9,5 % la première année et d'un minimum de 3 % pour les trois années suivantes. Ce pourcentage pourra aller jusqu'à 4,5 % en fonction de l'IPC. Les syndiqué-es auront également droit à une troisième journée de maladie payée. Une avancée considérable a également été faite en ce qui a trait à l'échelle salariale. Plutôt que de prendre cinq ans pour arriver à l'échelon le plus élevé, il ne faudra dorénavant qu'une seule année.

Pour Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, « l'entente de Locweld est un bel exemple de ce qui se négocie aujourd'hui dans le milieu. Devant la compétition féroce à laquelle se livrent les employeurs pour attirer la main-d'œuvre, une solution simple s'impose : améliorer les conditions de travail ».

Enfin, le succès de cette négociation est également le fruit de la belle unité qui s'est développée au sein du jeune syndicat. Selon Dany Chamberland, secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie--CSN, « quand les gens se mobilisent et font preuve d'un esprit de corps à toute épreuve, ça fait réfléchir les employeurs. La direction de Locweld savait très bien que les membres de l'UTTL-CSN étaient en mesure d'aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils méritent amplement. C'est probablement cette détermination qui a été décisive et qui a fait en sorte qu'on a été capables de s'entendre à la satisfaction des deux parties ».

À propos

L'Union des travailleuses et travailleurs de Locweld (UTTL-CSN) est affiliée à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 20 000 membres.

Le syndicat fait également partie du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) qui dénombre 32 000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région.

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 1 600 syndicats et réunit quelque 300 000 travailleuses et travailleurs, rassemblés sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que selon leur région, dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

