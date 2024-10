Entente de principe à Vidéotron Gatineau

GATINEAU, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Après plus de 11 mois de lock-out à Gatineau, Vidéotron et le Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée (SEVL-SCFP 2815) représentant les 214 travailleurs et travailleuses du secteur Laurentien en sont venus à une entente de principe le 2 octobre dernier.

« Les parties sont actuellement à faire entériner cette entente par leur instance respective. Nous pourrons dévoiler plus de détails une fois seulement que nos membres en auront pris connaissance », de déclarer Nick Mingione, président du SCFP 2815.

Le syndicat convoquera rapidement ses membres en assemblée générale spéciale afin de leur présenter cette entente et leur permettre d'exercer leur droit de vote.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 6800 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE : Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

