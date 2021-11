Entente de principe à la SAQ

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective est intervenue à 4 h 30 ce matin entre la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ) et le syndicat représentant les quelque 800 employé(e)s d'entrepôt et de livraison.

Celle-ci a été conclue une demi-heure avant la fin de la trêve qui avait entraîné la suspension de la grève le 23 novembre.

« Nous voulions donner une dernière chance à la négociation. Les détails de l'entente seront rendus publics seulement après que les membres en auront pris connaissance. Le syndicat en recommandera l'adoption. Une assemblée générale devrait être organisée au cours de la semaine prochaine pour entériner le nouveau contrat de travail », d'expliquer Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535).

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, service des communications, 514 831-3815

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/