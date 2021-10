Entente de partenariat régional en tourisme - Un appui de près de 875 000 $ pour soutenir la réalisation de projets touristiques dans la région de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord, est heureux d'attribuer une aide financière de 873 600 $ pour appuyer la réalisation de 35 projets de nature touristique dans la région de la Côte-Nord.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, et le directeur général de Tourisme Côte-Nord, M. Paul Lavoie, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord.

Citations :

« La Côte-Nord est une région riche en histoire et en découvertes. Reconnue comme l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines, elle est un terrain de jeu extraordinaire pour les amateurs de plein air et de grande nature. Nos entrepreneurs touristiques ne manquent pas d'imagination pour la rendre encore plus attrayante. Votre gouvernement est heureux de les soutenir dans leurs efforts de développement. C'est en continuant d'investir dans notre offre touristique que nous demeurerons compétitifs lorsque le tourisme international reprendra à 100 %. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que ces initiatives attrayantes et prometteuses soient soutenues par votre gouvernement. Le renouvellement de notre offre touristique suscitera, j'en suis certain, l'intérêt de nombreux visiteurs du Québec ou d'ailleurs. En générant un achalandage plus important dans la région, les multiples projets auront des retombées bénéfiques pour toutes les entreprises liées de près ou de loin au tourisme. J'invite la population québécoise à profiter de tout ce que notre immense territoire a à offrir! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« C'est une grande fierté pour nous de pouvoir participer au développement de notre industrie régionale grâce au levier que constitue l'Entente de partenariat régional en tourisme. Le nombre grandissant de promoteurs privés qui se lancent en tourisme ou qui réalisent de nouveaux projets nous donne un bon indice de l'intérêt économique que représente notre secteur pour la Côte-Nord. Notre région n'a pas fini de déployer son plein potentiel et d'émerveiller les visiteurs. »

Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Chalets Minganie Construction de trois nouveaux chalets sur des terrains loués. 25 000 $ Cabines Littoral Nord Acquisition d'un terrain et construction d'une première cabine d'hébergement expérientiel près de Rivière-au-Tonnerre. 50 000 $ Municipalité de L'Île-d'Anticosti Conception et réalisation de la première grande exposition sur les fossiles exceptionnels d'Anticosti. L'objectif : bonifier le tourisme scientifique et appuyer la démarche d'inscription d'Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO. 47 000 $ Corporation touristique de Sept-Îles Acquisition d'équipement nautique et hivernal au Centre plein air du lac des Rapides afin de bonifier l'offre et d'assurer la poursuite des activités. 10 000 $ Groupe N2Pix Offre de produits uniques d'exploration sous-marine haut de gamme axés sur la plongée et l'apnée, y compris équipement, bateau, base opérationnelle et espace d'entreposage. 35 000 $ La ferme maricole Purmer Création d'un centre d'interprétation de la moule bleue et des produits et métiers de la mer, comprenant dégustation et excursion en mer, ainsi qu'ajout de deux nouvelles yourtes. 25 000 $ Le Festival bouffe et plaisir de Sept-Îles Soutien à la tenue de l'édition 2021 du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, qui a eu lieu du 12 au 14 août 2021. 10 000 $ Municipalité de Baie-Johan-Beetz Agrandissement du camping municipal par l'ajout de sept nouveaux sites avec services, de signalisation, de panneaux d'interprétation et d'un stationnement près du sentier Quetachou. 18 000 $ Municipalité de Natashquan Agrandissement du terrain de camping municipal par l'ajout de 30 emplacements, de deux blocs sanitaires, de foyers et de signalisation. 35 000 $ Service maritime du Nord Acquisition de l'équipement pour offrir des excursions privées en bateau pneumatique dans l'archipel des Sept Îles ainsi qu'une dizaine d'activités à la carte et modulables (pêche, plongée en apnée, kayak de mer, planche à pagaie, paniers-repas de produits locaux, camping sauvage, etc.). 25 000 $ Appartements Mingan Acquisition d'un immeuble de logements pour location de courte durée ainsi qu'aménagement d'un stationnement près du secteur touristique de Sept-Îles. 50 000 $ Natashquan pour la sauvegarde de la Source Planification stratégique pour la sauvegarde et la mise en valeur du site patrimonial et familial de Gilles Vigneault, comprenant des bâtiments et une collection d'objets. 10 000 $ Association de chasse et pêche de Forestville Mise en place d'un site d'hébergement avec deux yourtes sur la zec de Forestville et ajout d'équipements de location. 20 000 $ Auberge La merveilleuse Isolation pour aménagement quatre saisons du pavillon de l'Auberge La merveilleuse et création de trois chambres indépendantes avec salles de bain. 25 000 $ Expéditions Pirsuq Projet de relance de l'entreprise nécessitant l'achat d'un voilier, d'un zodiac, d'une motoneige et d'habits, la construction d'un entrepôt, la conception d'un site Web et la mise sur pied d'une campagne marketing. 20 000 $ Explos-Nature Soutien à la tenue de l'édition 2021 du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, qui s'est déroulé du 23 au 26 septembre 2021. 7 000 $ Microbrasserie Saint- Pancrace Soutien à la tenue de l'édition 2021 de l'événement La poche bleue, qui a eu lieu du 11 au 15 août 2021. 8 000 $ Microbrasserie Saint-Pancrace Implantation d'une activité d'exposition sur le monde brassicole nord-côtier et sa chaîne agroalimentaire. 18 000 $ Municipalité de Longue-Rive Accompagnement dans le développement d'une offre touristique et culturelle de qualité, originale et complémentaire à celle déjà existante en région. 10 000 $ Municipalité des Bergeronnes Ajout de vingt nouveaux terrains pour des véhicules récréatifs et d'une trentaine d'autres pour des tentes, d'équipements de branchement électrique et d'un bloc sanitaire quatre saisons. 20 000 $ Station Uapishka Implantation d'une offre d'hébergement quatre saisons, achat et aménagement de trois dômes ainsi que d'installations sanitaires extérieures et aménagement d'un sentier d'accès. 35 000 $ Théâtre des Béloufilles Soutien au développement de l'édition 2021 de la pièce de théâtre Légendes de canapé, qui a été jouée à Tadoussac du 10 juillet au 5 septembre 2021. 10 000 $ Thépi Bec sucré Soutien à l'édition 2021 du festival Frisson, qui se déroulera du 21 au 24 octobre 2021. 20 000 $ Corporation église Sainte-Amélie… ouverte à la vie Développement d'un site Web et d'un outil d'interprétation de nature technologique permettant de créer une expérience de visite autonome et de grande qualité. 10 000 $ Pourvoirie Le chenail du Nord Installation d'un système à l'énergie solaire permettant d'obtenir de l'eau courante et de chauffer trois des six chalets à l'année. 25 000 $ Village de Tadoussac Aménagement d'un sentier dans un emplacement stratégique du village de Tadoussac. 22 500 $ Attitude nordique - Plein air Acquisition d'un terrain avec rampe de mise à l'eau, de trois chalets, de deux tentes de prospecteurs et d'une yourte près de l'anse de Saint-Pancrace. 55 000 $ Canopée Lit Remplacement de trois bulles d'hébergement ainsi qu'ajout de deux bulles doubles avec salle de bain privée et puits d'eau courante. Ajout de sentiers balisés privés rejoignant les sentiers municipaux et achat de six vélos électriques à pneus surdimensionnés. 45 000 $ Canopée Lit Accompagnement dans l'élaboration du projet de développement d'un nouveau secteur d'activité en tourisme culturel afin d'augmenter et de diversifier l'offre de l'entreprise. 8 100 $ Ferme Manicouagan Encadrement de l'autocueillette de camerises par l'entremise d'un centre d'interprétation et de panneaux explicatifs. 60 000 $ Festival de la bière de la Côte-Nord (événements Côte-Nord) Ajout d'un programme musical d'artistes locaux et de renom. 5 000 $ Festival de la chanson de Tadoussac Soutien à la 37e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. 10 000 $ Tadoussac autrement Construction d'un nouveau bateau chauffé et couvert accueillant 24 passagers et permettant d'offrir en permanence des excursions de croisière avec guide à Tadoussac. 35 000 $ Totem Aviation Installation de sept unités de prêt-à-camper (cinq tentes et deux habitatpods) ainsi que de deux salles de bain complètes et aménagement de sentiers pédestres valorisant les végétaux sauvages comestibles. 40 000 $ Village forestier d'antan de Franquelin Ajout de trois camps prospecteurs et aménagement d'un petit camp de bois rond ainsi que d'un pavillon couvert abritant cuisine d'été et espace pour la tenue de conférences. Des soirées thématiques et des offres de forfaitisation y seront aussi proposées. 25 000 $ Total

873 600 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

