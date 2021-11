Entente de partenariat régional en tourisme - Appui de près de 75 000 $ pour soutenir le développement touristique en Outaouais

MANIWAKI, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 74 661 $ à l'Auberge du Draveur, située à Maniwaki, en Outaouais, pour soutenir l'implantation d'un centre de location de véhicules récréatifs sur un terrain adjacent à l'établissement hôtelier.

Le député de Gatineau, M. Robert Bussière, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Mme Julie Kinnear.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Outaouais.

Citations :

« L'Outaouais, avec ses parcs, ses réserves et ses centres de plein air, est un paradis pour les amateurs d'escapades en nature. L'initiative de l'Auberge du Draveur permettra à davantage de visiteurs de s'y aventurer pour en découvrir toutes les beautés et profiter de ses attraits. Votre gouvernement est heureux de soutenir les efforts de développement touristique de nos entrepreneurs, qui contribuent à la prospérité de notre destination. On doit continuer de faire rayonner le Québec à l'international et d'investir dans une offre touristique diversifiée qui répond aux besoins des visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis ravi que ce projet de création d'un centre de location de véhicules récréatifs soit en voie de se réaliser grâce à l'appui de votre gouvernement. Cette nouvelle offre de services proposée par ce couple d'entrepreneurs dynamiques suscitera, j'en suis certain, l'intérêt de nombreux visiteurs du Québec et d'ailleurs. Je pense d'abord à nos voisins de l'Ontario, qui pourront découvrir nos sentiers et nos circuits de motoneige. En générant un achalandage plus important, cette initiative aura des retombées bénéfiques pour la région. En tant que député de Gatineau, j'en suis très fier. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Le service de location proposé permettra à l'Outaouais de se distinguer et d'être compétitive pour attirer les amateurs de motoneige et de véhicules tout-terrain, ici dans la région! Il comble également un besoin des gens d'ici et d'ailleurs, en plus de générer des nuitées et des retombées économiques. Avec ce nouveau projet, La Vallée-de-la-Gatineau complètera son offre touristique quatre saisons, déjà intéressante, composée notamment de restaurants, de sentiers pédestres, de pistes cyclables, d'attraits agrotouristiques et nautiques ainsi que de pourvoiries. »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Ce projet favorise le développement de nouveaux créneaux complémentaires, puisque l'Auberge du Draveur offre déjà des services complets de restauration et d'hébergement, en plus de mettre une salle de spectacle à la disposition de sa clientèle.

M me Annie Brousseau et M. Martin St-Jacques sont propriétaires du Resto pub le Rabaska depuis 2014. En 2017, ils font l'acquisition de l'Auberge du Draveur et procèdent à des rénovations importantes leur permettant d'y déménager le resto pub. Les deux sociétés sont alors fusionnées en une entreprise qui compte aujourd'hui 85 employés.

et M. sont propriétaires du Resto pub le Rabaska depuis 2014. En 2017, ils font l'acquisition de l'Auberge du Draveur et procèdent à des rénovations importantes leur permettant d'y déménager le resto pub. Les deux sociétés sont alors fusionnées en une entreprise qui compte aujourd'hui 85 employés. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités locales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

