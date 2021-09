Entente de partenariat régional en tourisme - Appui de 98 237 $ au développement touristique des Cantons-de-l'Est

COATICOOK, QC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 98 237 $ pour soutenir la réalisation de quatre projets de développement touristique dans la circonscription de Saint-François.

La députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

Citations :

« Une offre riche et diversifiée, originale et authentiquement québécoise permet au Québec de se démarquer des autres destinations. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais d'encourager les efforts de nos entreprises touristiques, qui portent de nombreux projets prometteurs. Je salue l'excellent travail de l'association touristique régionale, de ses partenaires et des promoteurs de la région des Cantons-de-l'Est, qui collaborent dans la réalisation des initiatives inspirantes annoncées aujourd'hui. C'est en agissant tous ensemble que nous assurerons une relance forte et durable du tourisme au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis choyée que ma circonscription connaisse une grande popularité auprès des touristes, ce qui engendre des retombées économiques importantes. Je me réjouis que notre gouvernement y soutienne des projets favorisant le développement d'une offre touristique innovante, notamment grâce à la numérisation, qui diminue les contacts physiques et les risques sanitaires. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« La Vallée de la Coaticook est riche en expériences gourmandes, culturelles et de plein air. Nous sommes fiers d'appuyer des entreprises qui ont choisi de prendre le virage numérique, qui améliorent et développent leur offre et qui proposent par le fait même une expérience bonifiée aux visiteurs. »

Annie Langevin, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Les comptonales Numérisation de la billetterie

et de la gestion des

dégustations durant la Virée

gourmande 9 510 $ Table de concertation

culturelle de la MRC de

Coaticook Virage numérique de la Voie

des Pionniers 18 232 $ Centre d'art Rozynski Restauration du four à gaz 46 000 $ Miel pur délice Pavillon découverte 24 495 $ Total

98 237 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Gaston Stratford, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François, Tél. : 819 345-8721; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Danie Béliveau, Relationniste, Tourisme Cantons-de-l'Est, Tél. : 819 571-4449

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme