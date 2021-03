Valeo commercialisera Enerzair MD Breezhaler MD et Atectura MD Breezhaler MD , deux médicaments novateurs contre l'asthme approuvés par Santé Canada





Cet accord positionne Valeo comme un des chefs de file au Canada dans le domaine des soins respiratoires





Presque 4 millions de Canadiens souffrent d'asthme1; le marché canadien annuel des traitements de l'asthme dépasse les 700 millions de dollars2

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (OTCQB: VPHIF) (FSE: VP2) (la « Société » ou « Valeo »), une société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de commercialisation et de distribution (l'« Entente ») avec Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis ») pour la commercialisation canadienne par Valeo de deux thérapies contre l'asthme : EnerzairMD BreezhalerMD (indacatérol [sous forme d'acétate], glycopyrronium [sous forme de bromure] et furoate de mométasone)3 et AtecturaMD BreezhalerMD (indacatérol [sous forme d'acétate] et furoate de mométasone)4.

En vertu de l'Entente, Valeo sera responsable des activités médicales et commerciales concernant EnerzairMD BreezhalerMD et AtecturaMD BreezhalerMD pour une période initiale de huit ans.

À l'heure actuelle, presque quatre millions de Canadiens souffrent d'asthme1, un problème de santé publique qui touche tous les groupes d'âge. Les patients souffrant d'asthme grave vivent avec la crainte constante d'exacerbations, appelées communément crises d'asthme, dont la prévalence demeure élevée malgré les traitements les plus avancés actuellement disponibles. Ces épisodes d'exacerbations de l'asthme sont très préoccupants en raison du taux de mortalité associé et du risque accru d'effets secondaires liés à l'utilisation de corticostéroïdes. Par ailleurs, de plus en plus de données probantes démontrent le manque de contrôle des symptômes de l'asthme. En effet, l'asthme demeure non maîtrisé chez 39 %5 des patients, malgré les associations BALA/CSI offertes, et ce, principalement en raison du faible taux d'adhésion, de l'utilisation inappropriée des traitements et des mauvaises techniques d'inhalation. En conséquence, il y a un besoin urgent de présenter de nouvelles options efficaces de traitement d'entretien afin de mieux prendre en charge les symptômes ainsi que les complications à long terme et le taux de mortalités y étant associé.

« Nous sommes extrêmement fier et heureux de nous associer à Novartis pour le lancement de ces deux médicaments contre l'asthme au cours des prochaines semaines. La commercialisation d'EnerzairMD BreezhalerMD et d'AtecturaMD BreezhalerMD positionnera immédiatement Valeo à titre de chef de file canadien dans le domaine des traitements de l'asthme de première catégorie. Rappelons que le marché des traitements d'entretien de l'asthme dépasse les 700 millions de dollars par an », a commenté Steve Saviuk, président et chef de la direction de Valeo. « Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la vision et la mission de Valeo de devenir une société pharmaceutique canadienne phare en soutenant l'innovation thérapeutique pour les patients qui en ont besoin. Nous sommes impatients de nouer ce partenariat mutuellement bénéfique avec Novartis afin que nos deux sociétés continue de realiser leurs missions respectives ».

« Cette entente avec Valeo s'inscrit dans notre stratégie globale d'offrir des médicaments novateurs ayant le potentiel d'améliorer les résultats de santé des patients, a déclaré Andrea Marazzi, chef de l'organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc. L'engagement de Valeo d'offrir EnerzairMD BreezhalerMD et AtecturaMD BreezhalerMD aux Canadiens ainsi que notre riche expérience en soins respiratoires apportent une solution qui aidera à faire de la maîtrise de l'asthme un but plus réalisable pour certains Canadiens ».

Frederic Fasano, le nouveau président et chef de l'exploitation de Valeo a commenté cette entente commerciale avec Novartis : « EnerzairMD BreezhalerMD et AtecturaMD BreezhalerMD ont tous deux fait l'objet d'un vaste programme d'essais cliniques de phase III auquels ont participé plus de 7 500 patients. L'efficacité des deux traitements en ce qui concerne les symptômes, la fonction pulmonaire et le taux d'exacerbation a été démontrée. Pour les patients canadiens, ces options constituent donc une nette amélioration comparativement aux standards de traitements actuels. Cet ajout significatif à notre portefeuille de produits grandissant est essentiel à l'atteinte de nos objectifs de croissance. Il constituera la base du développement de notre organisation et ouvrira la voie à l'expansion de Valeo à l'international ».

EnerzairMD BreezhalerMD et AtecturaMD BreezhalerMD seront tous deux offerts dans un inhalateur BreezhalerMD sans hydrofluoroalcane (HFA) ou chlorofluorocarbone (CFC).

Atectura, Enerzair et Breezhaler sont des marques déposées.

À propos d'EnerzairMD BreezhalerMD



EnerzairMD BreezhalerMD est indiqué dans le traitement d'entretien de l'asthme chez l'adulte, quand l'asthme n'est pas bien maîtrisé malgré un traitement d'entretien associant un bêta 2 -agoniste à longue durée d'action (BALA) et un corticostéroïde pour inhalation (CSI) pris en dose intermédiaire ou élevée, après la survenue d'au moins une crise d'asthme au cours des 12 mois précédents3. Cette préparation précise associe l'indacatérol, un bronchodilatateur, sous forme d'acétate (un BALA), le bromure de glycopyrronium (un AMLA) et le furoate de mométasone (un CSI). EnerzairMD BreezhalerMD est administré une fois par jour par l'entremise de l'inhalateur BreezhalerMD permettant la confirmation de la prise de la dose.

À propos d'AtecturaMD BreezhalerMD

AtecturaMD BreezhalerMD est indiqué à raison d'une prise par jour dans le traitement d'entretien de l'asthme, chez l'adulte et l'adolescent âgé d'au moins 12 ans atteints d'une maladie obstructive réversible des voies respiratoires. AtecturaMD BreezhalerMD devrait être prescrit aux patients chez qui l'emploi d'un agent destiné au traitement prolongé de l'asthme, comme un CSI, ne permet pas de maîtriser l'asthme de manière satisfaisante ou chez qui la gravité de la maladie justifie clairement l'instauration d'un traitement jumelant un BALA et un CSI4. AtecturaMD BreezhalerMD associe l'indacatérol, un bronchodilatateur, sous forme d'acétate (un BALA) et le furoate de mométasone (un CSI avec des propriétés anti-inflammatoires) dans une préparation précise administrée une fois par jour par l'entremise de l'inhalateur BreezhalerMD permettant la confirmation de la prise de la dose.

À propos de Novartis Pharma Canada



Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. compte environ 1 000 employés au Canada. Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.novartis.ca.

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et les infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs



Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

Renseignements: Steve Saviuk, Président et chef de la direction, 514-693-8830, [email protected] ou Frederic Dumais, Directeur,Communications et relations avec les investisseurs, 514-782-8803, [email protected]

