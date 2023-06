QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Chevalerie, refuge animal, le principal organisme sans but lucratif dédié au sauvetage de chevaux victimes de négligence et d'abattage au Québec, lance leur campagne émouvante "Entendez leur souffrance". L'initiative vise à recueillir les fonds nécessaires pour secourir, réhabiliter et reloger les chevaux qui ont été victimes de négligence et de maltraitance.

Chaque jour, des chevaux innocents sont victimes de maltraitance et de négligence. Ils souffrent en silence, sans voix pour se défendre ou se faire entendre. Ils ont enduré des conditions inhumaines, laissés à l’abandon, affamés, blessés et privés de soins élémentaires. Ils ont un besoin urgent de soins médicaux et de nourriture. Ensemble, nous pouvons changer leur destin. Entendez leur appel à l’aide et agissez maintenant! En faisant un don à notre campagne de levée de fonds, vous jouez un rôle crucial dans la lutte contre la maltraitance animale. Votre soutien financier nous permettra de sauver des chevaux qui souffrent encore en silence et attendent notre aide. Votre support permettra aussi de leur offrir des soins vétérinaires, des installations adaptées, de la nourriture et tout l’amour dont ils ont besoin pour se rétablir.

Chaque jour, des chevaux souffrent en silence, sans voix pour se défendre. Ils sont abandonnés, négligés, oubliés. Chevalerie, refuge animal s'engage à changer le destin de ces animaux et à leur offrir une seconde chance en les amenant vers une vie remplie de compassion et de bons soins.

"Avec cette campagne, nous visons à sensibiliser et à amasser des ressources pour sauver autant de chevaux que possible. Ces animaux ont vécu des conditions inimaginables, abandonnés, affamés, blessés et privés de soins primaires. Nous avons déjà changé le destin de plus de 100 animaux, grâce au soutien des personnes qui croient en notre travail. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin de notre aide. Cette campagne de financement ne vise pas seulement à amasser des fonds, mais aussi donner une voix à ceux qui n'en ont pas et s'assurer que leur souffrance ne passe pas inaperçue.," a déclaré Marc Etienne Ladouceur, Directeur Général de Chevalerie, refuge animal. "Nous sommes leur dernier recours et leur chance de trouver une maison pour la vie."

L'organisme est fier de ses efforts continus de sauvetage, de réhabilitation et de transformation, offrant aux chevaux une vie meilleure, quel que soit leur passé.

Les fonds recueillis grâce à la campagne contribueront directement à fournir à ces chevaux les meilleurs soins médicaux possibles, des installations convenables, une nutrition adéquate et surtout, un environnement aimant. "Chaque don, qu'il soit grand ou petit, est un pas vers une vie meilleure pour ces chevaux", a déclaré Ladouceur.

Pour plus d'informations sur la campagne ou pour faire un don, veuillez visiter www.chevalerie.ca

À propos de Chevalerie, refuge animal:

Chevalerie, refuge animal est un organisme à but non lucratif basé au Québec dédié au sauvetage, à la réhabilitation et à la recherche de familles aimantes pour les chevaux qui ont été victimes de maltraitance et de négligence. L'organisme est entièrement géré par des bénévoles, ce qui garantit que 100% des recettes vont directement aux animaux.

Renseignements: Pour les demandes d'entrevues ou des questions des médias, veuillez contacter : Marc Étienne Ladouceur, Directeur Général, Chevalerie, refuge animal, 581-443-1244, [email protected]