Départ de Me Caroline Amireault de l'AQEI

Sa nomination comme directrice générale de l'ACRGTQ inspire les conseils d'administration respectifs à explorer des avenues possibles qui permettraient d'unir les forces des deux associations.

MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) annonce qu'à près de 17 ans à titre de directrice générale, Me Caroline Amireault a informé les administrateurs de son intention de relever de nouveaux défis professionnels et par conséquent, de son départ de l'organisation. À la mi-octobre, elle deviendra donc officiellement la directrice générale désignée de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), le temps d'effectuer la transition avec la directrice générale sortante, Me Gisèle Bourque. Dans cette foulée, les conseils d'administration des deux organisations ont convenu d'entamer une réflexion qui pourrait éventuellement mener à l'union de leurs forces.

Un passage remarqué et structurant

Caroline Amireault est avocate depuis 1995 et directrice générale de l'AQEI depuis 2008. Sous sa gouverne, l'AQEI a connu une importante croissance tant organique que représentative. Elle se positionne aujourd'hui au même niveau d'influence que les grandes associations du secteur de la construction au Québec, en plus d'être l'interlocutrice privilégiée dans son créneau des infrastructures municipales et en signalisation. « Nous tenons à signifier notre plus grande reconnaissance à Caroline pour sa vision, son professionnalisme, son énergie et son engagement profond pour notre industrie qui ont permis d'amener l'AQEI à sa pleine maturité », souligne la présidente du conseil d'administration de l'AQEI, Vickie Phaneuf.

Parmi les réalisations de Me Amireault, mentionnons :

- La mise en place d'une gouvernance saine

- La fusion au sein de l'AQEI de l'industrie de la signalisation routière

- Le positionnement de l'AQEI sur toutes les tables gouvernementales

- La reconnaissance de l'AQEI par la RBQ comme organisme dispensateur de formation

- La mise en place d'une plateforme de formation en ligne : ACQUIS

- La contribution soutenue de l'AQEI au sein de la Coalition contre les retards de paiement

- La mise sur pied de la TEPAM (Table d'échanges permanente AQEI - Ville de Montréal)

- La participation au GAMP : désintérêt des entrepreneurs et professionnels face aux marchés publics

- La participation au FISIC - clause ajustement carburant

- La mise sur pied du MIQC (Mobilisation industrie québécoise de la construction) - tarifs douaniers

Un processus de réflexion qui s'entame

À la suite de cette annonce, les membres du conseil d'administration de l'AQEI se sont rassemblés pour discuter des avenues possibles. L'une d'elles pourrait être que les deux associations entament des pourparlers afin d'explorer des avenues possibles qui permettraient d'unir leurs forces, et ce, dans l'intérêt de leurs membres respectifs.

« La très grande majorité de nos membres sont également membres de l'ACRGTQ. De plus, nos deux associations partagent de nombreux intérêts communs. Enfin, l'expertise municipale et en signalisation de l'AQEI pourrait compléter les services offerts au sein d'un possible regroupement. En ce sens, les administrateurs de l'AQEI considèrent que l'idée d'explorer cette avenue est intéressante. Évidemment, il reviendra aux entreprises membres de l'AQEI de décider de l'issue de cette aventure, dans l'éventualité où les pourparlers devaient mener vers un terrain d'entente », a précisé Mme Phaneuf.

Les prochaines semaines permettront aux conseils d'administration respectifs de dessiner toutes les avenues possibles. Les membres de l'AQEI et de l'ACRGTQ seront consultés sur les conclusions qui pourraient découler de ces discussions, le cas échéant.

Me Caroline Amireault demeurera en poste à la direction générale de l'AQEI jusqu'à la mi-octobre.

SOURCE Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI)

Source : AQEI, Judith Gendron, responsable des affaires publiques et gouvernementales, [email protected]