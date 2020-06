Ensemble, célébrons la Journée nationale des Peuples autochtones!

QUÉBEC, le 21 juin 2020 /CNW Telbec/ - En ce jour du solstice d'été, malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire mondiale, prenons le temps de reconnaître et de souligner la richesse que nous offre la diversité culturelle et linguistique des peuples autochtones au Québec. Voilà l'invitation lancée par la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, à l'occasion de la Journée nationale des Autochtones.

Particulièrement cette année, cette journée devient un moment consacré à la mémoire et à la résilience des peuples autochtones, ainsi qu'une occasion de se remémorer leur histoire dans un esprit visant à lutter contre les inégalités, bannir l'injustice et de respecter la différence des nations dans l'expression de leur unicité.

Citations :

« Joignez-vous à moi et au Québec en entier pour célébrer avec les Premiers Peuples, leur culture et leur identité! En plus d'être un moment de célébration unique pour les Autochtones, j'aimerais que cette journée soit perçue comme une invitation à nous engager collectivement pour un avenir meilleur pour les peuples autochtones au Québec. Depuis le début de notre mandat, c'est dans un esprit de collaboration que nous avons entrepris de travailler pour redonner aux autochtones en milieu urbain et en communauté un sentiment de sécurité et de bien-être. Que cette fête soit le moment de témoigner notre amitié et notre respect aux Premières Nations et aux Inuit. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis fier de m'associer avec l'ensemble du gouvernement pour célébrer avec les communautés autochtones cette journée spéciale qui nous permet de souligner l'apport important de l'histoire et des cultures des Premières Nations et des Inuit au Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

