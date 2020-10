Enquête thématique sur le suicide : reprise des auditions

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise des auditions relativement à l'enquête thématique sur le suicide présidée par Me Andrée Kronström, laquelle est assistée par la procureure Me Marie Cossette. Les audiences publiques sur le décès de Mme Suzie Aubé se tiendront du 26 au 30 octobre inclusivement au palais de justice de Québec, en présentiel à la salle 5.02B, dès 9 h 30. En raison des mesures sanitaires et de distanciation physique liées à la pandémie, il est recommandé aux journalistes et au public d'y assister en ligne par le lien suivant :

Rejoindre la réunion Microsoft Teams

+1 581-319-2194 Canada, Quebec (Numéro payant)

(833) 450-1741 Canada (Numéro gratuit)

ID de conférence : 840 421 085#

Numéros locaux | Réinitialiser le code confidentiel | En savoir plus sur Teams | Options de réunion

Rejoindre à l'aide d'un dispositif de vidéoconférence

[email protected] ID de la conférence VTC : 1187798452

Autres instructions relatives à la numérotation VTC

Il est interdit de prendre des photographies, des captures d'écran, de procéder à un enregistrement audio et/ou vidéo et de diffuser en direct ou en différé une audience.

Rappelons que Mme Aubé été trouvée pendue le 18 janvier 2019 à son domicile de Québec, le jour même de son congé d'hospitalisation à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ).

L'enquête thématique sur le suicide a été amorcée en décembre 2019 avec les audiences sur les décès de Mme Jocelyne Lamothe, de M. Mikhaël Ryan et de M. Marc Boudreau. Les dates des auditions portant sur les décès de M. Jean-François Lussier et M. Dave Murray seront bientôt annoncées.

Tous ces décès s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, Me Andrée Kronström permettra à des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide de venir partager leur point de vue sur la question. Ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur.

Les personnes souhaitant obtenir le statut de personne intéressée sont invitées à communiquer avec la procureure Me Marie Cossette par téléphone en composant le 418 640-5068 ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Les dates des audiences et la liste des témoins seront disponibles dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Mme Dominique D'Anjou

Responsable des communications

et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

@CoronerQuebec

SOURCE Bureau du coroner

Liens connexes

www.coroner.gouv.qc.ca