Enquête thématique sur le suicide - Reprise des audiences concernant les décès de Mme Joceline Lamothe et de M. Mikhaël Ryan

QUÉBEC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise des audiences publiques concernant les décès de Mme Joceline Lamothe et de M. Mikhaël Ryan du 12 au 14 janvier 2021 à 9 h 30 ainsi que le 15 janvier à 10 h 30. Les audiences se tiendront en mode virtuel grâce au support technique du palais de Justice de Québec. Ces deux décès sont étudiés dans le cadre de l'enquête thématique sur le suicide présidée par la coroner Me Andrée Kronström, laquelle est assistée dans cette tâche par la procureure Me Marie Cossette.

Il est strictement interdit de prendre des photographies, des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour rappel, M. Ryan éprouvait des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Le 8 mai 2017, il a interrompu la thérapie qu'il suivait au centre de traitement des dépendances Le Rucher en quittant le centre. Le 10 mai en soirée, il s'est rendu chez sa mère, Mme Joceline Lamothe, et lui a infligé des blessures mortelles. Il est décédé le lendemain après avoir fait une chute du 9e étage d'un hôtel de Québec.

Ces deux enquêtes amorcées en décembre 2019 s'ajoutent à celles portant sur les décès de Mme Suzie Aubé, de M. Jean-François Lussier, de M. Marc Boudreau et de M. Dave Murray, et s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, Me Andrée Kronström permettra à des groupes, à des citoyens et à des acteurs de la prévention du suicide de venir partager leur point de vue sur la question. Ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur.

La liste des témoins est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

