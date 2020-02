Enquête thématique sur le suicide : deux autres décès seront étudiés

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La coroner en chef, Me Pascale Descary, a ordonné que deux autres décès soient analysés dans le cadre de l'enquête thématique sur le suicide présidée par la coroner Me Andrée Kronström. Il s'agit du décès de Mme Suzie Aubé et de M. Jean-François Lussier.

Mme Aubé a été trouvée pendue le 18 janvier 2019 à son domicile de Québec, au lendemain de son congé d'hospitalisation à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). Quant à M. Lussier, il a été trouvé inanimé le 1er mai 2018 à sa résidence de Laval quelques jours après avoir été évalué à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de la même ville. Tous deux souffraient de problèmes de santé mentale.

Rappelons que les premières audiences de cette grande enquête ont débuté le 16 décembre dernier au palais de Justice de Québec avec les auditions sur les décès de Mme Joceline Lamothe, de M. Mikhaël Ryan et de M. Marc Boudreau.

Tous ces décès s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, Me Andrée Kronström entendra des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide à venir partager leur point de vue sur la question. Toutes ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur.

Les dates des audiences seront connues ultérieurement et seront diffusées dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

