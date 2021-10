Enquête thématique sur le suicide - Annonce des dates des audiences concernant le décès de M. Dave Murray

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce les dates des audiences publiques portant sur le décès de M. Dave Murray. Ce décès est étudié dans le cadre de l'enquête publique élargie sur la thématique du suicide, ordonnée en septembre 2019 par la coroner en chef, Me Pascale Descary. Initialement amorcée par Me Andrée Kronström, ce dernier volet factuel ainsi que le volet recommandations seront présidés par la coroner Me Julie-Kim Godin, laquelle sera assistée dans cette tâche par le procureur Me Marc Boudreau. Ces audiences se tiendront du 18 au 22 octobre 2021 inclusivement au palais de justice de Laval à compter de 9 h dans la salle 2.04 à l'exception du 19 octobre (salle 3.12).

Compte tenu du contexte actuel et des places très limitées dans la salle d'audience, il est fortement recommandé aux personnes qui souhaitent y assister comme membre du public de le faire par vidéoconférence ou par téléphone. Les renseignements de connexion seront annoncés dans les jours précédant les audiences.

Pour rappel, M. Murray éprouvait des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il a notamment été hospitalisé du 19 au 21 octobre, puis du 3 au 4 novembre 2019. Il s'est enlevé la vie le 5 novembre 2019, après avoir reçu son congé de l'hôpital.

Ce dernier volet factuel de l'enquête thématique sur le suicide, amorcée en décembre 2019 par la coroner Me Andrée Kronström, se joint aux volets portant sur les décès de Mme Suzie Aubé, de M. Jean-François Lussier, de M. Mikhaël Ryan, de Mme Joceline Lamothe et de M. Marc Boudreau. Comme annoncé dans le communiqué de presse du 7 juin 2021, les mandats de Me Kronström ont dû être réattribués, en raison des nouvelles activités professionnelles de cette dernière. Ainsi, cette enquête sera terminée par Me Julie-Kim Godin. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, la coroner, lors du volet recommandations, permettra à des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide de venir partager leur point de vue sur la question. Ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur. Les dates du volet recommandations seront annoncées ultérieurement.

La liste des témoins sera déposée prochainement dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418-906-80973

[email protected]

@CoronerQuebec

SOURCE Bureau du coroner

Liens connexes

www.coroner.gouv.qc.ca