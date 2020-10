Enquête sur la performance des soins aux aînés - COVID 19 - La commissaire à la santé et au bien-être veut entendre la population

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La commissaire à la santé et au bien-être lance aujourd'hui une consultation auprès de la population. Elle le fait dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le gouvernement pour évaluer la performance des soins et services aux aînés dans le contexte de la pandémie. Elle donne également plus de détails sur le plan de travail qui doit mener au dépôt de son rapport en septembre 2021.

« Dans le cadre de notre enquête, nous entendrons plusieurs intervenants, membres du personnel, décideurs et experts. Il était cependant important pour nous d'entreprendre notre mandat en écoutant la population. La participation de la population nous sera d'une aide précieuse pour affiner notre compréhension de la situation. J'invite donc tout le monde à y participer », explique la commissaire Joanne Castonguay.

La consultation sera en ligne jusqu'au 9 novembre à www.csbe.gouv.qc.ca.

Une démarche pour trouver des solutions

« J'ai pris la décision de réaliser ce mandat en utilisant au besoin les pouvoirs que nous confère notre loi constitutive en matière d'enquête. Nous pouvons au besoin contraindre des intervenants et organisations pour obtenir des informations », a déclaré la commissaire.

Ainsi, le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) émettra, aujourd'hui même, une ordonnance à la Régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d'obtenir certaines données dépersonnalisées requises pour la réalisation du mandat.

« Nous avons la pleine collaboration de la RAMQ, qui comprend l'importance de nous partager ces données. Cependant, la Loi sur l'assurance maladie ne nous permet pas de les obtenir. La solution la plus rapide, c'est d'utiliser nos pouvoirs et d'émettre une ordonnance. Nous procédons ainsi d'un commun accord », explique Mme Castonguay.

Dans le cadre de son mandat, le CSBE évaluera la performance dans la gestion de la pandémie, plus particulièrement, en ce qui a trait aux services et aux soins offerts aux aînés. Il brossera un portrait exhaustif de la situation des ressources et de l'utilisation des services, en plus d'évaluer les mécanismes de gouvernance. En parallèle, de nombreux intervenants du système de santé et services sociaux seront interviewés, tant au ministère de la Santé et des Services sociaux que dans les établissements du réseau, qu'ils soient publics ou privés. Des dirigeants, des médecins, des associations, des syndicats et des membres du personnel seront rencontrés.

De plus, l'équipe du CSBE rencontrera des personnes aînées pour bien comprendre leurs besoins et leurs priorités quant aux soins et services qui leur sont destinés. Des sondages auprès des ordres professionnels, des associations et regroupements sont également planifiés, de même que des entrevues avec des experts.

Le CSBE entend diffuser sur une base régulière les constats de son évaluation, de façon à rendre l'information disponible au public et aux décideurs au fur et à mesure.

« Je le rappelle, notre objectif est de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la gestion et de la gouverne des services et des soins destinés aux aînés. Notre système n'était pas prêt, c'est une évidence. Les problèmes et les vulnérabilités du système ont été révélés par la crise. Maintenant, nous croyons que la population souhaite voir des changements. Nous voulons découvrir ce qui bloque ces changements qui auraient pu sauver des vies. Nos recommandations proposeront des solutions pour mieux répondre aux besoins », a conclu Mme Castonguay.

Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

