Enquête québécoise sur le cannabis 2021 : augmentation de la proportion de consommateurs depuis 2018 et modification des habitudes de consommation

L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui le rapport de l' Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) 2021 . Menée de février à juin 2021 auprès des Québécois de 15 ans et plus, cette troisième édition de l'EQC se penche entre autres sur la prévalence et les méthodes de consommation de cannabis, les sources d'approvisionnement, et les perceptions de la population à l'égard de cette substance.

Les consommateurs et la pandémie

En 2021, près de 72 % des consommateurs ont déclaré ne pas avoir modifié leur consommation en raison de la pandémie de COVID-19, alors que 24 % disent l'avoir augmentée et que 3,7 % disent l'avoir diminuée.

Des changements dans les habitudes de consommation

En 2021, fumer demeure la méthode adoptée par la plus grande proportion de consommateurs de cannabis (85 %), bien qu'elle ait perdu en popularité depuis 2018 (96 %). Entre 2018 et 2021, on constate une augmentation des proportions de consommateurs qui indiquent avoir consommé oralement du cannabis en le mangeant, en le buvant, en l'ingérant sous la forme d'une capsule ou de gouttes orales, en le vapotant ou en le vaporisant.

Les sources d'approvisionnement

La proportion de consommateurs s'étant procuré du cannabis auprès d'un fournisseur illégal au cours de la dernière année a significativement diminué (de 32 % en 2018 à 11 % en 2021), tout comme celle des consommateurs s'en étant procuré auprès d'un membre de la famille ou d'un ami (78 % en 2018 et 42 % en 2021). La proportion de consommateurs qui déclarent s'être approvisionnés à la SQDC au cours des 12 derniers mois se situe à 70 % en 2021, ce qui indique que la SQDC est devenue une source d'approvisionnement pour une grande proportion de consommateurs.

Perception des Québécois à l'égard du cannabis

Environ 63 % des Québécois estiment qu'il est socialement acceptable de consommer occasionnellement du cannabis à des fins non médicales. Cette proportion a augmenté depuis 2018 (48 %). Les 15-17 ans et les 55 ans et plus sont plus nombreux en proportion que les personnes des autres groupes d'âge à estimer que la consommation occasionnelle de cannabis est tout à fait ou plutôt inacceptable.

L'Enquête québécoise sur le cannabis

L'EQC, confiée à l'Institut de la statistique du Québec par le ministère de la Santé et des Services sociaux, a pour but de suivre l'évolution de la consommation de cannabis. Une première édition de l'enquête a été menée en 2018, avant la légalisation du cannabis. Une seconde édition a été réalisée en 2019 afin de comparer certains comportements des Québécois à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi. L'édition de 2021, la troisième édition de l'enquête (EQC 2021), permet de suivre l'évolution des indicateurs mesurés avant et après l'entrée en vigueur de la Loi encadrant le cannabis, tout en tenant compte du contexte particulier de la pandémie de COVID-19.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

