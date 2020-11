Enquête publique sur le suicide en milieu carcéral : début des auditions la semaine prochaine

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce le début de l'enquête publique sur le suicide de détenus en milieu carcéral, présidée par la coroner Me Karine Spénard. Me Spénard sera assistée par Me Éric Lépine, procureur. Ces premières audiences publiques portant sur le décès de M. Yan De Montigny se tiendront du 23 au 25 novembre inclusivement au palais de justice de Québec, en présentiel à la salle 5.02B. En raison des mesures sanitaires et de distanciation physique liées à la pandémie, il est recommandé aux journalistes et au public d'y assister en ligne par Teams :

Rappelons que M. De Montigny a été retrouvé sans vie dans sa cellule au Centre de détention de Québec le 1er octobre 2017. Il y était détenu depuis le 15 septembre 2016. M. De Montigny éprouvait des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années et était connu comme étant à risque suicidaire par les autorités carcérales.

Il s'agit de la première étape de l'enquête publique puisque les décès de M. François Bédard, M. Luc Leclerc, M. Tony Naud et de M. Yves Noël, tous décédés par suicide en milieu carcéral, seront également analysés. Les dates des prochaines auditions seront bientôt annoncées.

Tous ces décès s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide dans les centres de détention québécois. Par cette enquête publique, la coroner Me Karine Spénard abordera la détresse psychologique des détenus durant leur incarcération, l'évaluation du risque suicidaire ainsi que les procédures mises en place par les autorités carcérales de juridiction provinciale. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès, Me Spénard pourra également entendre des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide en milieu carcéral, lesquels viendront partager leur point de vue sur la question. Toutes ces démarches lui permettront ultimement de formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans le futur.

Les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée sont invitées à communiquer avec la coroner Me Karine Spénard par téléphone au 1 888 CORONER, poste 21228, ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected] ou encore avec le procureur, Me Éric Lépine, en composant le 1 888 CORONER, poste 21288, ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

La liste des témoins est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

