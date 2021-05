Enquête publique portant sur le décès de Mme Joyce Echaquan - Précisions au sujet de la suite des audiences publiques

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, prend acte des récentes réactions, qu'elles soient médiatiques ou citoyennes, au sujet de certains propos prononcés lors des audiences par la coroner enquêteur Me Géhane Kamel.

Me Kamel doit mener des audiences publiques jusqu'au 2 juin inclusivement dans ce dossier afin de faire la lumière sur les circonstances et les causes probables du décès de Mme Joyce Echaquan qui a secoué le Québec en entier en septembre dernier.

La coroner en chef réitère sa pleine confiance en Me Kamel, laquelle poursuivra ses travaux comme prévu à compter du 25 mai prochain au Palais de justice de Trois-Rivières. Me Descary a été informée que Me Kamel fera en ouverture, cette journée-là, une mise au point quant à ces réactions.

Pour respecter l'indépendance de la coroner Kamel, aucun autre commentaire ne sera émis par le Bureau du coroner.

En guise de rappel, il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé. Il sera toutefois possible d'enregistrer la déclaration de Me Géhane Kamel le mardi 25 mai à compter de 9 h.

