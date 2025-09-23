Enquête du coroner au sujet des décès sur les chantiers de construction

Enfin on se penchera sur les problèmes structurels dans la signalisation routière et sur les chantiers de construction

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La section locale 9005 du Syndicat des Métallos qui représente les travailleur.euse.s de la signalisation routière accueille favorablement la décision du coroner en chef de déclencher une enquête sur les décès sur les chantiers.

« Les morts s'accumulent depuis des années dans l'indifférence totale. Chacun des décès est traité comme un fait divers, sans lendemain. Enfin, on a espoir que cette enquête du coroner permettra de mettre en lumière les problèmes structurels sur les chantiers de construction et dans le secteur de la signalisation routière », fait valoir la présidente de la section locale 9005 des Métallos, Nathalie Perron, qui représente plus d'un millier de travailleur.euse.s dans la signalisation routière.

Depuis 2008, 26 personnes sont décédées dans le seul secteur de la signalisation routière. À ce triste décompte, il faut ajouter les trop nombreux décès sur les chantiers de construction.

Le Syndicat des Métallos demande depuis plusieurs années un meilleur encadrement de l'industrie, davantage de formation et des inspections fréquentes pour assurer la sécurité des travailleur.euse.s lors des opérations de signalisation routière.

« Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette enquête du coroner. Et dans l'intervalle, nous réitérons notre demande de rencontre avec le ministre des Transports. Au moment où le nouveau titulaire du poste prend ses fonctions, l'enjeu de la sécurité des usagers de la route et des travailleur.euse.s de la signalisation routière sur les chantiers routiers doit figurer en haut de la pile des dossiers qui demandent une intervention rapide », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Alexandre Picard.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]