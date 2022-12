ÉNONCÉ : UN CANADA RÉSISTANT AU CLIMAT APPLAUDIT L'ADOPTION DU CADRE DE TRAVAIL KUNMING-MONTRÉAL SUR LA BIODIVERSITÉ MONDIALE

OTTAWA, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, les négociateurs à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) ont finalisé un cadre de travail sur la biodiversité mondiale. Le Cadre de travail Kunming-Montréal sur la biodiversité mondiale est remarquable pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'il fixe quatre objectifs mondiaux et 23 cibles à échéance fixe pour conserver et de restaurer la biodiversité d'ici 2030 dans le contexte de la dégradation humaine et des changements climatiques.

Un Canada résistant au climat félicite le gouvernement du Canada pour son leadership dans l'établissement de ces objectifs et cibles à court terme en vue d'assurer la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques. Depuis sa création, Un Canada résistant au climat a milité auprès de tous les ordres de gouvernement pour qu'ils mettent l'accent sur des cibles réalisables en matière d'adaptation, tant à l'échelle locale et que mondiale.

En particulier, Un Canada résistant au climat applaudit l'adoption des cibles 8, 11 et 15 du cadre de travail qui visent à :

Réduire l'impact des changements climatiques et de l'acidification des océans sur la biodiversité et renforcer la résilience de la biodiversité grâce à des mesures d'atténuation, d'adaptation et de réduction des risques de catastrophes (cible 8) Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et services des écosystèmes (cible 11) Adopter des mesures juridiques ou administratives, ou des politiques pour encourager les entreprises, en particulier les grandes sociétés transnationales et les institutions financières, à réduire progressivement les conséquences négatives sur la biodiversité et à promouvoir des mesures garantissant des modes de production durables (cible 15).

Le cadre de travail Kunming-Montréal sur la biodiversité mondiale constitue maintenant un précédent et fournit un modèle pour ce que la société peut et devrait réaliser en matière d'adaptation et de réduction des risques de catastrophes. Les membres de la coalition Un Canada résistant au climat sont prêts à jouer un rôle actif en collaborant avec le gouvernement fédéral en vue d'atteindre ces cibles.

À propos d'Un Canada résistant au climat

Un Canada résistant au climat est une coalition sans précédent de représentants de l'industrie de l'assurance, d'organisations d'aide en cas de sinistres, de municipalités, d'organisations autochtones, d'ONG environnementales et de leaders éclairés des universités. Cette coalition est d'avis que le Canada doit être prêt à faire face aux répercussions actuelles et croissantes des changements climatiques en bâtissant un pays plus résilient aux catastrophes.

La coalition a été créée en juin 2021 et sera active dans les années à venir pour encourager tous les ordres de gouvernement et le secteur privé à collaborer à l'adaptation climatique et à la résilience aux catastrophes. Pour plus de renseignements, parcourez le site Un Canada résistant au climat.

Membres de la coalition Un Canada résistant au climat

INDUSTRIE DE L'ASSURANCE ORGANISATION DE SECOURS AUX SINISTRÉS



Aon Société canadienne de la Croix-Rouge



Association canadienne des compagnies d'assurance mutuelles





Association des courtiers d'assurance du Canada SECTEUR PRIVÉ



Aviva Association des produits forestiers du Canada



Bureau d'assurance du Canada Chambre de commerce du Canada



Co-operators Genesis Resiliency



Definity Surrey Board of Trade



Desjardins





Intact Corporation financière ORGANISATION PROVINCIALE



Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD Conservation Ontario



Sun Life du Canada





TD Assurance ONG ENVIRONNEMENTALES ET ORGANISMES DE RECHERCHE



Travelers Association canadienne des médecins pour l'environnement



Wawanesa Centre Intact d'adaptation au climat



Zurich Canada Institut de prévention des sinistres catastrophiques





Institut international du développement durable



ADMINISTRATION MUNICIPALE Institut pour l'intélliProspérité



Fédération canadienne des municipalités Institut Pembina



ORGANISATIONS AUTOCHTONES





Conseil national des Métis



