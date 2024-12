ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE FÉDÉRAL - Des gains pour nos entreprises mais des attentes élevées pour la suite, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) était à Ottawa aujourd'hui pour réagir à l'Énoncé économique fédéral. Dans un contexte d'incertitude lié au retour de l'administration Trump, nous saluons les mesures annoncées en soutien à l'investissement des entreprises, dont plusieurs correspondent à nos recommandations. Nous demandons une mise en œuvre rapide, malgré l'instabilité politique actuelle. La FCCQ considère que davantage de mesures ciblées devront être mises en place pour soutenir notre économie.

Alors que le déficit annuel a bondi à 62 G$ pour 2023-2024, la FCCQ appelle le gouvernement fédéral à s'attaquer véritablement aux déficits répétitifs, afin de retrouver le plus rapidement possible une trajectoire vers une saine gestion des finances publiques. Il s'agit d'ailleurs d'un des messages qu'elle adressera au nouveau ministre des Finances, Dominic LeBlanc.

Même si le gouvernement ne chiffre pas leur impact, les tarifs de 25 % évoqués par le président élu Donald Trump plongeraient l'économie canadienne en récession dès 2025. Dans ce contexte, la FCCQ a demandé au gouvernement d'agir rapidement. Elle croit que les 1,3 G$ annoncés pour sécuriser les frontières et les mesures prévues pour réduire les obstacles au commerce intérieur ne suffisent pas.

« L'arrivée de l'administration Trump bouleverse notre environnement d'affaires. Il faut abaisser le taux d'imposition des sociétés pour stimuler l'investissement et éliminer les charges défavorisant nos industries stratégiques, comme la taxe de luxe sur les aéronefs. Il est primordial que le gouvernement agisse rapidement et adéquatement afin réduire l'incertitude et utiliser les leviers fiscaux pour stimuler l'investissement ici au Québec, et au Canada », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale

La FCCQ salue par ailleurs la bonification des incitatifs fiscaux pour la R&D. De plus, la prolongation de l'incitatif à l'investissement accéléré et les 15 G$ évoqués pour financer des centres de données pour l'IA contribueront enfin à nos efforts en matière de productivité. La FCCQ note toutefois que le secteur minier n'est toujours pas admissible à ces mesures, malgré le fait qu'il soit l'un des principaux secteurs d'exportation.

Nous sommes également satisfaits des incitatifs aux investissements canadiens des grands fonds de pension. Cela permettra à nos entreprises de bénéficier de davantage de capitaux pour stimuler leur croissance.

Cependant, la hausse du taux d'inclusion du gain en capital est maintenue, ce qui pénalise injustement plusieurs entrepreneurs, nuit aux transferts d'entreprises et décourage l'investissement.

« Le retard de productivité, la hausse du taux d'insolvabilité ainsi que la pénurie de main-d'œuvre demeurent les principaux enjeux de nos PME. La mise à jour économique aurait pu aller plus loin pour soutenir ces entreprises. On souhaite que le ministre LeBlanc se penche sur des mesures d'impact en prévision du prochain budget », précise Mme Proulx.

