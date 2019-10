Énoncé conjoint de l'Association canadienne de gastroentérologie et de Crohn et Colite Canada

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - L'Association canadienne de gastroentérologie et Crohn et Colite Canada ont annoncé aujourd'hui la formulation d'un énoncé conjoint, dont la publication a été acceptée dans la revue Journal of the Canadian Association of Gastroenterology. L'article, intitulé Joint Canadian Association of Gastroenterology and Crohn's and Colitis Canada Position Statement on Biosimilars for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease, a été rédigé par plusieurs gastroentérologues canadiens de renom, parmi lesquels le Dr Paul Moayyedi, le Dr Eric Benchimol, le Dr David Armstrong et le Dr Grigorios I. Leontiadis.

En appliquant l'approche GRADE, les auteurs ont examiné les données de comparaison entre les produits biosimilaires (disponibles au Canada) et les produits biologiques d'origine correspondants pour le traitement des patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Ils ont évalué leur efficacité, leur innocuité, leur coût et leur acceptation par les patients.

Au terme de leur examen, les auteurs ont émis conjointement les recommandations suivantes :

(a) On peut prescrire un produit biosimilaire aux patients dont la maladie est active et qui n'ont jamais reçu de produit biologique auparavant, en supposant qu'il existe une différence de prix importante entre le produit biologique d'origine et le biosimilaire.

(b) Il est déconseillé de passer d'un produit biologique à un biosimilaire pour des raisons autres que médicales.

(c) La substitution automatique d'un produit biologique par son biosimilaire est déconseillée.

Le Dr Paul Moayyedi, président du comité de recherche Audrey Campbell sur la colite ulcéreuse à l'université McMaster, explique que « diverses organisations ont publié des énoncés de position, mais aucun d'entre eux ne fournit de recherche documentaire explicite ni d'évaluation de la qualité des données sur une question clinique définie selon les critères GRADE. Il nous a paru essentiel de le faire pour montrer que notre position commune repose sur des données probantes. »

« Les gastroentérologues du Canada ainsi que les gouvernements et les payeurs privés doivent comprendre les données, ou, en l'occurrence, le manque de données sur ce sujet. D'après ce que nous avons appris, nous ne pouvons pas recommander une politique de passage aux biosimilaires pour des raisons autres que médicales chez les patients en état stable qui prennent un traitement biologique », ajoute le Dr Grigorios Leontiadis, professeur agrégé de médecine, division de gastroentérologie, à l'université McMaster.

Crohn et Colite Canada a publié son propre énoncé de position au début du mois de septembre dernier. « L'opposition à une politique de passage aux biosimilaires pour des raisons autres que médicales touchant les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite a été caractérisée de façon irresponsable comme étant une réaction émotionnelle au changement. Ces travaux réfutent cette interprétation et montrent catégoriquement aux décideurs qu'un passage aux biosimilaires pour des raisons non médicales n'est pas dans l'intérêt des patients, car il peut entraîner une aggravation de la maladie chez certains patients, indique Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Nous espérons que cet énoncé conjoint fera réfléchir le gouvernement et donnera lieu à des discussions sur les autres possibilités d'intervention politique. »

Ressources :

