Englobe publie son Rapport de développement durable 2025, qui témoigne d'une croissance et d'un progrès solides en matière d'ESG

La publication du Rapport de développement durable 2025 met en lumière le quatrième inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de portées 1 et 2 d'Englobe, une hausse de 89 % des revenus générés par ses services de développement durable depuis 2022, ainsi qu'une augmentation de 75 % des activités de sécurité proactive, alors que l'entreprise poursuit son expansion avec intention partout au Canada.

LAVAL, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (Englobe) a publié aujourd'hui son Rapport de développement durable 2025, qui illustre la façon dont la firme canadienne multidisciplinaire de services d'ingénierie et d'environnement intègre les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à ses activités, alors qu'elle poursuit sa croissance partout au Canada.

Rapport de développement durable 2025

Deuxième Rapport de développement durable d'Englobe sous sa forme actuelle, ce document s'appuie sur six années de Rapports d'impact ainsi que sur plusieurs décennies d'expérience dans la prestation de services environnementaux, d'ingénierie et de conseil. Il présente l'approche ESG actuelle d'Englobe et met en relief les mesures prises en 2025 pour renforcer la gestion environnementale, la santé et la sécurité au travail, l'inclusion, la gouvernance éthique, la cybersécurité et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle.

Une croissance durable en chiffres

Parmi les faits saillants du rapport, Englobe a réalisé son quatrième inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour les portées 1 et 2, a enregistré une hausse de 89 % des revenus générés par ses services de développement durable depuis 2022 et a constaté une augmentation de 75 % des activités de sécurité proactive.

Le rapport indique également que 35,7 % des postes de direction chez Englobe sont occupés par des femmes et des personnes issues de minorités visibles, que l'entreprise a obtenu, pour une deuxième année consécutive, la Certification Parité de niveau bronze de l'organisation La Gouvernance au féminin, et qu'elle a publié sa deuxième Communication sur le progrès dans le cadre de sa participation au Pacte mondial des Nations Unies. Il souligne aussi les efforts continus d'Englobe pour consolider ses pratiques d'affaires éthiques et maintenir une approche humaine en matière de cybersécurité et d'IA responsable.

Croître avec intention

Aujourd'hui, Englobe a bâti une plateforme d'ingénierie canadienne florissante dotée d'une présence nationale, tout en élargissant ses capacités techniques et en enrichissant son bassin de ressources professionnelles.

Depuis juillet 2024, Englobe est passée de plus de 2 800 membres de l'équipe à près de 4 000 personnes aujourd'hui.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise a conclu des ententes de partenariat stratégique avec neuf entreprises : GWAL, Higher Ground Consulting, Herold Engineering, Cambium, LRL Engineering, BESTECH, Tetranex, Applied Aquatic Research (AAR) et Pluritec.

Englobe est maintenant présente dans près de 80 points de service partout au Canada.

L'entreprise a également ajouté ou approfondi son expertise en ingénierie mécanique et électrique, en génie de l'environnement, en écologie, en ressources hydriques, en ingénierie des barrages, en travaux de génie civil, en projets géotechniques et ferroviaires, en construction en bois massif, en conception marine, en essais et inspection des travaux de construction, en sciences du bâtiment et en ingénierie multidisciplinaire.

Cette dynamique de croissance alimente également le travail qu'Englobe poursuit afin de renforcer ses systèmes ESG et ses processus internes à mesure que l'entreprise prend de l'ampleur et étend sa présence géographique. Selon le rapport, les efforts déployés au cours de la dernière année ont notamment porté sur l'amélioration des pratiques de suivi et de reddition de comptes, la clarification des responsabilités, le renforcement de la qualité et de la cohérence des données, l'actualisation de politiques liées à l'éthique d'entreprise et à l'utilisation responsable d'outils et de plateformes d'intelligence artificielle, ainsi que la poursuite des efforts visant à renforcer la posture de cybersécurité de l'entreprise.

« À mesure que notre organisation poursuit son expansion, ce rapport reflète notre volonté de veiller à ce que de solides pratiques ESG demeurent pleinement intégrées à notre manière de penser, d'agir et d'offrir nos services », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « Pour Englobe, le développement durable est un guide concret qui nous aide à croître de façon responsable, tout en gardant le cap sur l'essentiel. »

Croître avec impact

La philosophie d'Englobe, qui consiste à établir des partenariats culturellement alignés et fondés sur l'excellence technique, un leadership empreint de bienveillance et des pratiques d'affaires responsables, aide l'entreprise à croître de manière disciplinée et durable, sans perdre de vue ce qui compte le plus.

« Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentré•e•s sur le renforcement des systèmes et des structures de gouvernance qui soutiennent des progrès crédibles -- qu'il s'agisse d'améliorer la qualité des données, de clarifier les responsabilités ou de renforcer l'alignement entre les régions, les disciplines et les unités d'affaires », a déclaré Geneviève David Watson, directrice ESG chez Englobe.

Structuré autour du cadre solide de son Plan de développement durable, le rapport témoigne de l'engagement continu d'Englobe à soutenir les contributions significatives de ses équipes et de ses gens dans les communautés qu'elle sert. Leur expertise et leur engagement donnent vie, chaque jour, à ces principes d'ESG et de développement durable.

Cliquez ici pour consulter le Rapport de développement durable 2025 d'Englobe.

À propos d'Englobe

Établie à Laval, Basée à Laval, au Québec, Englobe est une société canadienne de premier plan spécialisée en ingénierie et en services environnementaux. L'entreprise compte près de 4 000 membres au sein de son équipe, dont des ingénieur•e•s, des professionnel•le•s, des technicien•ne•s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, à la conception et l'inspection, au service-conseil et à la réhabilitation environnementale. Englobe réalise annuellement plus de 25 000 projets pour des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus sur l'expertise d'Englobe, consultez le www.englobecorp.com.

SOURCE EnGlobe Corp

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