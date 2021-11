Et souligne les étapes critiques et pratiques nécessaires pour la transition du Canada vers la neutralitécarbone

HOUSTON, le 17 nov. 2021 /CNW/ -- En tant que membre du conseil d'administration et partisan de longue date de l'Association canadienne pour les énergies renouvelables (CanREA) et de ses prédécesseurs, ENGIE North America soutient pleinement les étapes essentielles et pratiques énoncées dans le document récemment publié par CanREA [Vision 2050] pour que le Canada atteigne la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle.

La vision de CanREA présente des recommandations claires sur la transition nécessaire, non seulement en ce qui concerne le développement plus poussé des sources d'énergie renouvelable telles que l'éolien et le solaire, mais aussi l'électrification accrue de l'économie canadienne, la modernisation de l'infrastructure du réseau et les cadres réglementaires appropriés qui seront nécessaires pour soutenir et accélérer le pas vers un avenir neutre en carbone.

ENGIE North America est un chef de file dans le développement et la gestion de projets d'énergie renouvelable et est fier de ses opérations de production d'énergie éolienne et solaire renouvelable au Canada depuis 2007, depuis nos turbines sur l'Île-du-Prince-Édouard jusqu'à Cape Scott sur l'île de Vancouver. En tant que développeur et exploitant, nous comprenons ce que cela signifie de faire partie des communautés sur le long terme. Les éléments de la vision de CanREA relatifs à l'engagement des collectivités et des parties prenantes constituent un élément clé de la façon dont la vision peut se traduire en avantage pour tous ceux qui jouent un rôle dans la gestion des enjeux climatiques auxquels nous sommes confrontés.

Alors que les organisations, les provinces, les villes et les communautés demandent de plus en plus d'occasions permettant d'accélérer leur propre parcours vers la neutralité carbone, la Vision 2050 de CanREA propose une approche inclusive pour répondre à ces demandes.

« Les propositions énoncées dans la Vision 2050 de CanREA constituent des étapes à la fois essentielles et pratiques pour accélérer le parcours du Canada vers la neutralité carbone », a déclaré Dave Carroll, Directeur des énergies renouvelables, ENGIE North America. « Le déploiement des énergies renouvelables doit s'accompagner de la transformation de l'infrastructure électrique et des cadres réglementaires qui feront de cette vision une réalité. La vision CanREA présente une démarche claire sur ce qui est nécessaire. »

« La concrétisation de notre vision neutre en carbone nécessitera une collaboration unique entre de multiples parties prenantes à travers le Canada, et nous saluons l'engagement et le dévouement des membres de CanREA, comme ENGIE North America, dans ce parcours des plus critiques », a déclaré Robert Hornhung, Président et chef de la direction, CanREA.

