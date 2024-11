Engagement bénévole exceptionnel - 17 personnes honorées lors des 25e Prix Hommage Aînés

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 25e cérémonie de remise des Prix Hommage Aînés, le gouvernement du Québec a souligné aujourd'hui l'engagement bénévole soutenu de 17 personnes aînées.

À cette occasion, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, madame Sonia Bélanger, a témoigné toute sa reconnaissance à ces lauréates et lauréats provenant de 17 régions du Québec.

Organisé annuellement, les Prix Hommage Aînés visent à souligner l'apport exceptionnel de personnes aînées œuvrant bénévolement dans leur région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.

Les lauréates et lauréats sont recommandés par les Tables régionales de concertation des aînés. À ce jour, incluant cette année, ce sont près de 400 personnes aînées qui ont été reconnues et célébrées pour leur contribution d'exception à la société québécoise.

Citation :

« Cette remise de prix vient reconnaître l'engagement exemplaire de personnes aînées bénévoles qui font une réelle différence dans leur milieu. Leurs actions et leur volonté d'entraide sont inspirantes et démontrent sans équivoque que l'âge n'est pas un frein à une vie enrichissante et stimulante. Félicitations à toutes les lauréates et tous les lauréats! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats de 2024 sont :

Juette Rioux (Bas-Saint-Laurent)

(Bas-Saint-Laurent) Germaine Gauthier (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

(Saguenay-Lac-Saint-Jean) Marcelle Claveau (Capitale-Nationale)

(Capitale-Nationale) Jacqueline Bergeron (Mauricie)

(Mauricie) Céline Fréchette (Estrie)

Francine Unterberg (Montréal)

(Montréal) Lise Sincennes-Dufour (Outaouais)

(Outaouais) Richard Séguin (Abitibi-Témiscamingue)

Marie Landry (Côte-Nord)

(Côte-Nord) Rénald Daigle (Nord-du-Québec)

Alexandre Dubé (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Olivette Veilleux (Chaudière-Appalaches)

(Chaudière-Appalaches) Jean Rioux ( Laval )

( ) Huguette Plouffe (Lanaudière)

(Lanaudière) Jean Sauvé (Laurentides)

Aliette Lamothe Marchi (Montérégie)

(Montérégie) Francine Leroux (Centre-du-Québec)

