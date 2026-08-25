Enfin : Boulangerie St-Méthode lance Le Protéiné aux grains ancestraux, une nouvelle miche offrant 15 g de protéines

Une miche à teneur élevée en protéines qui se démarque grâce à ses grains ancestraux cultivés au Québec, pour une texture moelleuse et le goût d'un vrai bon pain.

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Boulangerie St-Méthode lance Le Protéiné aux grains ancestraux, une nouvelle miche offrant 15 g de protéines par portion de deux ranches et un profil nutritionnel parmi les plus complets de sa catégorie*. Plutôt que d'ajouter simplement des protéines à une recette existante, l'entreprise a développé un tout nouveau pain à partir de grains ancestraux cultivés au Québec, qui lui confèrent un goût distinctif, une texture moelleuse et un caractère lié au terroir québécois. Une miche qu'on a envie de manger tous les jours.

Des grains ancestraux cultivés au Québec, au cœur du goût et de la texture Le Protéiné réunit de l'avoine germée, de l'orge germée, du seigle germé et du sarrasin entier cultivés au Québec. Consommés depuis plusieurs siècles, les grains ancestraux sont appréciés pour la richesse de leurs saveurs et leurs textures particulières.

« Les grains ancestraux cultivés au Québec donnent à cette nouvelle miche son caractère distinctif. Ils traduisent aussi notre engagement à privilégier les ingrédients d'ici, à soutenir le savoir-faire local et à faire rayonner toute la richesse du terroir québécois. »

-- Fany Dubuc, vice-présidente, Innovation et marketing

Le seigle germé, l'orge germée, le blé germé et le sarrasin confèrent à la miche un goût de céréales grillées, accompagné de légères notes de noisette. Intégrés à la mie, les grains créent de délicats contrastes croquants qui se marient à sa texture tendre et moelleuse. À cette combinaison de grains ancestraux s'ajoute de la protéine de gourgane, qui contribue au profil nutritionnel distinctif de la miche.

Une miche nutritive faite avec des grains d'ici

Sur le plan nutritionnel, Le Protéiné aux grains ancestraux offre, par portion de deux tranches (86 g) :

15 g de protéines

Une source élevée de fibres, avec 5 g par portion

14 éléments nutritifs essentiels

Une recette sans gras et sans sucre ajoutés

Une teneur plus faible en sodium que la compétition, avec 270 mg par portion de deux tranches (86g)*

« Pour un repas équilibré, on vise un apport protéique de 15 à 30 g. De par ma pratique, j'ai pu constater que plusieurs personnes ont du mal à atteindre cette recommandation surtout au petit déjeuner. Cette nouvelle miche protéinée facilite l'atteinte des besoins. Comme elle est aussi riche en fibres, le repas devient particulièrement rassasiant. » -- Isabelle Huot, docteure en nutrition

Le Protéiné aux grains ancestraux est également certifié Grains du Québec (contient), Aliments préparés au Québec et exempt d'ingrédients génétiquement modifiés (OGM). Il répond aussi aux critères de Diabète Canada.

Disponibilité, infos et tournée gourmande

Offert en format de 600 g, Le Protéiné aux grains ancestraux est disponible dès le 25 août 2026 dans les supermarchés du Québec. Pour permettre au public d'y goûter, Boulangerie St-Méthode sillonnera les environs à bord de son camion de dégustation tout au long de la rentrée. La tournée débutera au Parc olympique de Montréal les 4 et 5 septembre, dans le cadre de l'événement Les Premiers vendredis, puis fera escale dans plusieurs autres emplacements de la région.

Boulangerie St-Méthode : Près de 80 ans de savoir-faire boulanger

Fondée en 1947 à Saint-Méthode-de-Frontenac par Joseph Faucher et Mariette Robert, Boulangerie St-Méthode cultive depuis près de 80 ans un savoir-faire boulanger développé sur plusieurs générations. L'entreprise privilégie les ingrédients d'ici afin de valoriser les producteurs québécois et de faire rayonner la richesse du terroir. Elle poursuit aujourd'hui sa tradition d'innovation en créant des pains qui réunissent goût, plaisir, bien-être et authenticité dans chaque bouchée.

* Selon les principaux produits comparables analysés par Boulangerie St-Méthode.

SOURCE Boulangerie St-Méthode

Renseignements et demandes d'entrevue : Flavie Bergeron | Moss Communications, 514 586-2464 | [email protected]