MONTRÉAL, le 2 avril 2023 /CNW/ - C'est dans la bonne humeur, avec de nombreux éclats de rire et une multitude de sourires, que s'est tenue la neuvième édition de l'activité Enfants en première, organisée à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, par ADM Aéroports de Montréal en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles d'apprivoiser le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire leurs appréhensions à l'égard d'un voyage en avion.

Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu expérimenter le parcours entier d'un voyageur dans un aéroport, de l'arrivée au parc de stationnement à l'embarquement, en passant par l'enregistrement, le point de fouille et l'annonce des mesures de sécurité à bord.

« L'équipe d'ADM est très heureuse d'avoir tenu une fois de plus Enfants en première, un événement qui lui tient particulièrement à cœur. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu vivre une expérience dans un environnement fidèle à la réalité du voyage et qui pourrait les avoir préparés à espérer un jour pouvoir prendre l'avion en famille. Une journée importante donc pour les participants, mais aussi pour ADM, qui se fait un devoir de rendre accessible le voyage à un nombre toujours grandissant de passagers à YUL. Merci aussi tout spécialement aux bénévoles, à nos collaborateurs et nos partenaires qui ont fait de cette initiative un réel succès », a indiqué Martin Massé, vice-président, Développement durable chez ADM.

« En tant que mère d'un enfant atteint de troubles du spectre autistique, il va sans dire que cet événement me tient particulièrement à cœur. C'était très touchant d'effectuer ce parcours avec mon fils, d'une part, et d'autre part, d'en constater les effets tout aussi positifs pour les autres familles présentes. Je suis convaincue que ce genre d'initiative élargit encore davantage la définition d'inclusivité et son application dans toutes les sphères du quotidien. Je me joins à Martin Massé pour remercier sincèrement toutes les personnes impliquées dans la réalisation d'Enfants en première », a souligné Chrystal Healy, vice-présidente, Responsabilité d'entreprise chez Transat.

En plus de pouvoir compter sur Air Transat, qui s'implique depuis la toute première édition en fournissant gracieusement un aéronef et du personnel, plusieurs autres partenaires veillent au bon déroulement de l'activité : Autisme Montréal, l'organisme À Pas de Géant, Transports Canada, l'ASFC, l'ACSTA, Securitas, HMSHost et l'hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal.

Cette initiative s'inspire d'un programme similaire, Wings for Autism, créé en 2011 par le Charles River Center en collaboration avec le Massachusetts Port Authority (aéroport international Boston-Logan). ADM avait été la première autorité aéroportuaire au Canada à mettre en place un tel programme à YUL en 2013.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ).

