Énergir soutient la participation de la Polyvalente Sainte-Thérèse aux activités Fillactive!

En partenariat avec Fillactive, la Polyvalente Sainte-Thérèse s'engage depuis maintenant six ans à offrir aux filles des activités physiques variées et amusantes qui leur permettent de vivre le sport et l'activité physique autrement.

« Quand on sait qu'au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes en matière d'activité physique, c'est magnifique de voir l'engagement d'une école comme la Polyvalente Sainte-Thérèse qui ne compte pas moins de 215 participantes Fillactive. Ce don de 500 $ de notre partenaire Énergir est une belle façon de féliciter les efforts de l'établissement et de leur donner un petit coup de pouce afin de les encourager à poursuivre et ainsi amener encore plus d'adolescentes à être actives pour la vie! », affirme Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.

« Avec le soutien offert à la Polyvalente de Sainte-Thérèse, nous facilitons l'organisation d'activités Fillactive pour les jeunes filles. Nous croyons que la pratique de l'activité physique chez les adolescentes peut être un moyen efficace de contribuer à bâtir une société dans laquelle les jeunes filles ont une bonne estime d'elles-mêmes, ce qui permet ultimement d'améliorer la santé collective de toute une communauté. », explique Stéphane Scott, directeur du bureau d'affaires des Laurentides chez Énergir.

La remise a eu lieu lors d'une courte cérémonie qui s'est déroulée à même la Polyvalente Sainte-Thérèse en présence de représentants d'Énergir, de Fillactive, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et de la Polyvalente Sainte-Thérèse. 30 participantes Fillactive étaient également présentes pour l'occasion et ont eu la chance de participer à un atelier de Zumba.

Fillactive développe des partenariats avec les écoles afin d'offrir des activités physiques dédiées aux filles qui leur permettent de s'épanouir et de cheminer vers un mode de vie sain et actif à long terme. Avec l'aide de sa communauté de personnes inspirantes et engagées, Fillactive transforme chaque activité proposée aux filles en moments mémorables. Au cœur d'une activité Fillactive, on trouve toujours des amies, des modèles et surtout du plaisir! Grâce à cette combinaison gagnante, l'organisme a touché la vie de plus de 185 000 filles de 12 à 17 ans depuis sa fondation en 2007. Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca.

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

