Énergir souligne l'accroissement de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans l'entreprise

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Énergir est heureuse de souligner l'accroissement de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et ses partenaires dans son entreprise et remercie Enbridge pour son soutien des 24 dernières années.

Aujourd'hui, la CDPQ a annoncé une augmentation importante de sa participation majoritaire dans Énergir, grâce à l'achat par la société en commandite Trencap de la participation de 38,9 % d'Enbridge dans Noverco inc. À la suite de cette transaction, Trencap détiendra 100 % des actions de Noverco, qui possède 100 % d'Énergir.

« L'accroissement de la participation de la CDPQ et ses partenaires dans Énergir est une marque de confiance envers notre équipe et notre stratégie d'affaires. Nous nous réjouissons de l'intérêt de la CDPQ à soutenir de manière encore plus importante le développement d'Énergir et nous remercions également Enbridge de nous avoir accompagné dans notre évolution au cours des dernières années », a déclaré Éric Lachance, Président et chef de la direction d'Énergir.

Rappelons qu'Énergir s'est dotée d'une nouvelle vision stratégique « Cap sur 2030 » à travers laquelle elle vise à décarbonner son réseau de gaz naturel tout en se concentrant sur ses activités à haute valeur ajoutée pour le système énergétique québécois.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

