Énergir, SoCalGas, GRDF et GRTgaz présentent des solutions en matière de lutte contre les changements climatiques lors du Sommet Movin'On

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Énergir (Canada), SoCalGas (États-Unis), et les sociétés françaises GRDF et GRTgaz ont entamé aujourd'hui une réflexion globale et partagé leurs visions sur des solutions viables pour lutter contre les changements climatiques. La présentation a eu lieu lors du Sommet Movin'On et a rassemblé des dirigeants de chacune des sociétés d'énergie et de services publics. Le thème du Sommet de cette année est « Solutions pour un écosystème multimodal ». Il traite de sujets tels que la décarbonation et la qualité de l'air, la société et le transport urbain, les technologies innovantes, le transport de marchandises et l'économie circulaire.

Parmi les faits saillants de la discussion animée par Sophie Brochu, Présidente et Chef de la direction d'Énergir, ont figuré des échanges sur le rôle du gaz renouvelable et son potentiel de croissance, sur les technologies de production d'énergie renouvelable telles que la conversion de l'électricité en gaz, et sur les façons efficaces de réduire les émissions relatives au transport par le déploiement de véhicules roulant au gaz naturel renouvelable.

« L'heure n'est plus à la réflexion mais à l'action. Plus que jamais, le gaz naturel renouvelable a sa place dans la transition énergétique », a affirmé Sophie Brochu, Présidente et Chef de la direction d'Énergir. « Nous devons nous inspirer des expériences acquises de nos partenaires pour poursuivre et accélérer le développement de cette filière au Québec dans une volonté renouvelée de résoudre les problématiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. »

« Nous saluons l'esprit de collaboration que nous avons établi avec Énergir, GRDF et GRTgaz, car ce n'est que par un dialogue et une coopération à l'échelle internationale que nous pourrons réaliser des objectifs environnementaux mondiaux », a déclaré Maryam Brown, Présidente de SoCalGas. « Nous devons tous collaborer pour développer des solutions afin de réduire les émissions et les déchets. C'est pourquoi SoCalGas s'est engagé à remplacer 20 % de son approvisionnement en gaz naturel par du gaz renouvelable d'ici 2030. »

« La collaboration entre nos quatre sociétés est axée sur le développement de solutions qui soutiennent une économie faible en carbone ainsi que l'économie circulaire », a déclaré Édouard Sauvage, Directeur Général de GRDF. « Nous avons conjugué nos efforts afin d'accélérer le développement du gaz renouvelable et du bioGNV, car il s'agit de technologies éprouvées qui contribuent massivement à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer la qualité de l'air. »

« En outre, c'est la combinaison des avantages environnementaux et du rendement économique et opérationnel qui permet désormais aux acteurs de l'industrie « d'aller de l'avant » et explique cet envol de la mobilité gazière », a déclaré Pierre Duvieusart, Directeur Général Adjoint de GRTgaz.

Le Sommet Movin'On marque la toute première présentation publique commune des dirigeants de ce regroupement de sociétés d'énergie et de services publics innovants depuis l'annonce, l'année dernière, d'une collaboration entre celles-ci. Elles partagent toutes les quatre le même objectif qui est de faire avancer les politiques de lutte contre le changement climatique tout en offrant aux clients des solutions énergétiques fiables et abordables. Dans le cadre de cette collaboration, des représentants de chacune des sociétés communiquent régulièrement pour échanger sur des initiatives de recherche et développement ainsi que sur les façons de réaliser des initiatives stratégiques.

L'année dernière, un groupe de représentants a visité le démonstrateur innovant GRHYD dans le nord de la France, qui teste l'injection d'hydrogène dans le réseau de distribution GRDF; une usine d'injection de biométhane et le projet de démonstration de conversion d'électricité en gaz Jupiter 1000 de GRTgaz dans le sud de la France; ainsi que des projets de recherche et développement financés par SoCalGas en Californie. Ce mois-ci, il participera à la visite des installations d'un site de biométhanisation au Québec organisée par Énergir.

***

À propos d'Énergir

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.



About SoCalGas

Headquartered in Los Angeles, SoCalGas® is the largest natural gas distribution utility in the United States. SoCalGas delivers affordable, reliable, clean and increasingly renewable natural gas service to 21.8 million customers across 24,000 square miles of Central and Southern California, where more than 90 percent of residents use natural gas for heating, hot water, cooking, drying clothes or other uses. Natural gas delivered through the company's pipelines also plays a key role in providing electricity to Californians-- about 45 percent of electric power generated in the state comes from gas-fired power plants.

SoCalGas' vision is to be the cleanest natural gas utility in North America, delivering affordable and increasingly renewable energy to its customers. In support of that vision, SoCalGas is committed to replacing 20 percent of its traditional natural gas supply with renewable natural gas (RNG) by 2030. Renewable natural gas is made from waste created by dairy farms, landfills and wastewater treatment plants. SoCalGas is also committed to investing in its natural gas system infrastructure while keeping bills affordable for our customers. From 2014 through 2018, the company invested nearly $6.5 billion to upgrade and modernize its natural gas system to enhance safety and reliability. SoCalGas is a subsidiary of Sempra Energy (NYSE: SRE), an energy services holding company based in San Diego. For more information visit socalgas.com/newsroom or connect with SoCalGas on Twitter (@SoCalGas), Instagram (@SoCalGas) and Facebook.

A propos de GRDF

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu'ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d'une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur.

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d'Europe (200 715 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Pour suivre GRDF sur twitter : @GRDF

www.grdf.fr

A propos de GRTgaz

GRTgaz est l'un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite plus de 32 500 km de canalisations enterrées et 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité d'alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d'approvisionnement et préservation de l'environnement.

SOURCE Énergir

Renseignements: Catherine Houde, Conseillère principale, communications et affaires publiques, 1 866 598-3449, communications@energir.com; GRDF Contact presse, grdf-nat-presse@grdf.fr, 01 71 19 18 11; Media Contact GRTgaz: Claire Maindru - +33 (0)1 55 66 40 84, claire.maindru@grtgaz.com

Related Links

https://www.energir.com/