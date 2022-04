Énergir salue la bonification de plusieurs mesures prévues au PMO 2022-2027 du Plan pour une économie plus verte

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Énergir accueille favorablement le Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte (PEV) annoncé par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoît Charrette et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, monsieur Jonatan Julien.

Énergir salue particulièrement l'ajout d'une somme de 47,5M$ octroyée au Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable (PSPGNR) qui voit son financement bonifié à 260M$ à l'horizon 2027. Le PSPGNR alloue des aides financières aux projets de production de gaz naturel renouvelable (GNR) et son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel.

« Les sommes additionnelles prévues au PSPGNR témoignent de la confiance du gouvernement envers Énergir et tous les acteurs de la filière qui s'activent à produire et distribuer cette énergie qui réduit les émissions de gaz à effet de serre » déclare Stéphanie Trudeau, vice-président exécutive Québec.

Rappelons que le PEV a fixé une cible minimale de 10 % de GNR distribué dans le réseau gazier au Québec d'ici 2030. En plus des moyens financiers pour y arriver, un nouveau cadre réglementaire doit également être mis en place.

Accélérer la distribution de GNR constitue d'ailleurs pour Énergir une des grandes orientations faisant partie de sa Vision pour décarboner son réseau.

Énergir souligne également les mesures d'appui supplémentaires au secteur industriel pour la réalisation de projets en efficacité énergétique par le biais du programme ÉcoPerformance ainsi que la bonification du budget alloué au programme de valorisation des rejets thermiques pour l'installation d'infrastructures nécessaires à la récupération et au transfert de chaleur.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

