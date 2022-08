MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Engagée depuis plus de dix ans dans le développement de la filière du gaz naturel renouvelable (GNR), Énergir investit et poursuit son implication dans l'atteinte des cibles d'injection afin de réduire son empreinte carbone et en faire profiter sa clientèle désireuse de réduire ses émissions. C'est pourquoi elle salue l'adoption de la modification du Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur.

« La mise en place d'un cadre réglementaire clair et prévisible est une condition sine qua non pour que la filière du GNR puisse se développer à long terme au Québec », affirme Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec. « Nous accueillons très positivement l'adoption du Règlement ainsi que l'introduction de la notion de gaz de source renouvelable qui y figure. »

Rappelons que le Plan pour une économie verte 2030 publié en novembre 2020 annonçait la volonté gouvernementale de porter à 10 % le volume minimal de GNR devant être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel à l'horizon 2030. Cette cible est alignée avec la Vision 2030-2050 d'Énergir dont un des piliers est d'accélérer l'injection de GNR dans son réseau. Le règlement actuellement en vigueur est modifié afin d'y introduire ce nouveau seuil volumétrique de distribution à l'horizon 2030 et propose une nouvelle cible intérimaire de 7 % en 2028. Cette cible intérimaire est bienvenue parce qu'elle facilitera la planification des approvisionnements en GNR en permettant une augmentation graduelle des projets en cours de développement.

Enfin, le Règlement précise désormais que le GNR comptabilisé pour l'atteinte des cibles fixées doit être livré pour consommation finale dans le territoire exclusif des distributeurs ce qui clarifie la notion d'obligation de livraison de GNR au Québec qui ne figurait pas au Règlement actuellement en vigueur.

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

